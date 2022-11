Pronóstico: hoy asciende la máxima pero se esperan nuevamente heladas en las primeras horas

Las mínimas irían de -0.5 a -3.5, mientras que la máxima alcanzaría los 25.

Luego de un inicio de semana con buen tiempo pero con heladas, las cuales causaron importantes daños en el Valle d Uco, para este martes se espera una jornada similar con la presencia del fenómeno en las primeras horas.

“Tiempo bueno con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste”, indica el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, que seguidamente alerta por heladas: “cielo despejado en la madrugada. Presencia de aire muy seco. Mínimas: Oasis norte – este: -1 a 2 C. Valle de Uco: -3.5 a -0.5 C San Rafael y G. Alvear: -1.0 C a -2.3 C”.

En tanto, la máxima alcanzaría los 25ºC.

Para mañana miércoles se espera “tiempo bueno con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste”.

El termómetro tocaría los 29ºC.