Pronóstico: jueves algo nublado y ascenso de la temperatura

La semana comienza a despedirse con días un poco más primaverales.

Según menciona Contingencias de la provincia de Mendoza tendremos un jueves “algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste con buen tiempo en cordillera”.

Por otra parte el Servicio Meteorológico Nacional indica que la temperatura mínima en general será de 3°C, mientras que la máxima llegará a los 23°C. Sin embargo desde Contigencias de Mendoza se advierte de posibles mínimas bajo cero, provocando posibles heladas, “Minimas: Oasis norte – este: -1.8 a 1 C. Valle de Uco: -3.5 a 0 C. San Rafael y G. Alvear: -3.2 C (zonas mas frias) a -1.5 C.”

Se espera que para mañana las condiciones continúen mejorando en cuanto a la suba de la temperatura y cielos despejados.