Protesta de Alemania: los jugadores se taparon la boca ante la amenaza de la FIFA de no poder usar el brazalete LGTB+

El experimentado arquero de los germanos no pudo utilizar la cinta multicolor con el mensaje ‘One Love’ por la advertencia de la máxima entidad del fútbol.

Será una imagen que recorrerá el mundo. La selección de Alemania posó para la foto previa antes del inicio del partido ante Japón en el Mundial Qatar 2022 y los titulares se taparon la boca en sinónimo de protesta ante la amenaza que lanzó FIFA contra las selecciones de Europa que tenían previsto utilizar la cinta con el mensaje ‘One Love’.

A su vez, en las redes sociales de la Federación Alemana, publicaron un mensaje que acompañó la postal. “Con nuestro brazalete de capitán queríamos dar ejemplo de valores que vivimos en la selección: la diversidad y el respeto mutuo. Sea ruidoso junto con otras naciones. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables”, indicó la primera parte del reporte.

“Eso debería ser evidente. Desafortunadamente todavía no lo es. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Prohibirnos la venda es como prohibirnos la boca. Nuestra postura se mantiene”, agregó la federación germana.

Manuel Neuer, el experimentado arquero y capitán de Alemania, no pudo salir al campo de juego con el brazalete multicolor en apoyo a la comunidad LGTB y se calzó uno que dice “No a la discriminación”, como ya lo usó Harry Kane, emblema de Inglaterra. En la previa al comienzo del encuentro, uno de los asistentes le revisó la cinta al portero.

El pasado lunes, las federaciones de Países Bajos, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Gales y Die Mannschaft, publicaron un comunicado conjunto luego de la que entidad que rige los destinos del fútbol en el mundo advirtió sobre posibles sanciones a los capitanes de las selecciones que son protagonistas del Mundial Qatar 2022.

“Como federaciones nacionales no podemos poner a nuestros jugadores en una posición en la que puedan enfrentar sanciones deportivas, incluidas tarjetas”, citó el informe de las siete federaciones que fue publicado de manera conjunta en los diferentes sitios oficiales y sus redes sociales.

Frente a la decisión que tomó el histórico portero del Bayern Múnich, habrá que ver qué sanción le impondrá la FIFA luego del encuentro ante los nipones y sí, antes del inicio del juego, el árbitro del encuentro, el salvadoreño Iván Barton, le sacará una tarjeta amarilla.

En las últimas horas, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) había justificado la decisión de no usar la cinta multicolor alegando un “chantaje” de la FIFA. “No nos hemos arrodillado. Entendemos la decepción y la indignación. Fuimos sometidos a un chantaje extremo en el que pensamos que teníamos que tomar esta decisión aunque no queríamos tomarla”, explicó el director de comunicación de la DFB Steffen Simon en declaraciones a la emisora Deutschlandfunk.

“Estábamos preparados para pagar las multas que normalmente se aplicarían a las infracciones de las normas del kit y teníamos un firme compromiso de llevar el brazalete. Sin embargo, no podemos poner a nuestros jugadores en una situación en la que puedan ser amonestados o incluso obligados a abandonar el terreno de juego”, expresó otro de los fragmentos del comunicado que firmaron las federaciones europeas.

“Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA, que creemos que no tiene precedentes. Le escribimos a la FIFA en septiembre informándoles de nuestro deseo de usar el brazalete One Love para apoyar activamente la inclusión en el fútbol, y no obtuvimos respuesta”, agregó el informe que fue firmado por el grupo de trabajo de Derechos Humanos de UEFA.

Hay que recordar que, en los días previos al inicio de la Copa del Mundo, Neuer fue tajante sobre su idea de usar el brazalete. “Sí, lo usaré. Esto es un nuevo experimento para todos nosotros. Este torneo es un gran experimento. No tenemos miedo de las consecuencias. Tenemos el respaldo de la Federación alemana. No somos los únicos de Europa haciendo esto, muchos están participando”, respondió el guardameta de 36 años frente a la pregunta de los medios.

