“Psi Juego”, la sala de psicomotricidad del Valle de Uco que apoya y acompaña el desarrollo integral de los niños

Está ubicada en el departamento de Tupungato y es la única que funciona de forma particular, fuera de un establecimiento educativo. Cómo y cuándo funciona, cómo son las sesiones, niños de qué edades pueden participar, qué profesionales están a cargo y mucho más.

La implementación de salas psicomotricidad responde a nuevos paradigmas sobre desarrollo infantil y a la necesidad de contar con estos espacios para acompañar y apoyar durante la primera infancia, la organización de las funciones cerebrales y el desarrollo de las primeras estructuras psicofísicas, que le permitirán a niños relacionarse consigo mismo, el mundo afectivo, del conocimiento y el entorno social y cultural.

En relación a esto fue que Carla, Constanza, Anahí y Carlos crearon “Psi Juego”, una sala de psicomotricidad ubicada en el departamento de Tupungato, pensada para que niños de entre 3 y 9 años puedan disfrutar de su infancia y resolver sus emociones a través del juego.

Para tener más detalles sobre su funcionamiento El Cuco Digital entrevistó a los profesionales a cargo, quienes brindaron variada información al respecto.

¿Por qué “Psi Juego”?

Carlos: “Psi” porque esto de la psicomotricidad tiene mucho sustento del psicoanálisis. A veces cuando vienen las familias tratamos de hacerles entender de qué se trata esto y una de las explicaciones que les damos es que un adulto generalmente tiene un amigo o en el mejor de los casos un psicólogo para poderle contar las cosas cuando pasa alguna situación que no sabe resolver. Pero un niño no tiene esas herramientas para poder contar qué le está pasando y por medio del juego, las actitudes, las acciones siempre tienen una simbolización, entonces esa es nuestra función: poder visualizar, detectar, observar a qué juega, qué le molesta, qué le gusta y un montón de cosas más. Entonces a partir de ahí nosotros podemos ir ayudando a que su juego acompañe al desarrollo integral del niño.

Carla: Con respecto a los juegos no es algo que proponga el adulto sino es algo que surge de cada niño de acuerdo a lo que necesita expresar; al juego se lo considera el medio de expresión privilegiado que utiliza el niño para contarnos qué pasa, cómo se siente y cómo está.

¿Cómo son las sesiones?

Anahí: Las sesiones se hacen en grupo de nomas de cinco chicos y siempre pensando en los intereses de ellos para que estén más cómodos.

Carla: Las sesiones duran una hora y se dividen en un ritual de entrada, en el cual se intercambian y cuentan lo que desean contar, se repasan unas reglas que son las que van a dar seguridad para que los niños después, en otro espacio que sigue, eviten que se lastimen. Son reglas muy básicas que son esto del cuidado del cuerpo, que cada persona tiene su espacio, de que no puedo desarmar lo que el otro armó. De ahí pasamos al espacio sensoriomotor, que es el medio donde el niño se expresa a través de su cuerpo, del movimiento. Allí contamos con materiales duros y materiales blandos; hay tejos, ludos, disfraces, telas, y ellos pueden crear su propio juego o la construcción que ellos deseen. Este es el espacio que más tiempo dura. Después de eso se pasa a un cuento o una historia; a veces la podemos contar de acuerdo a lo que ellos van mostrando en el espacio sensoriomotor. Finalizada esta historia, este cuento que es el adulto el que lo lee, se pasa el espacio de la representación, donde los chicos elijen con que material representar, que puede ser con dibujos en papel, con bloques, en madera. Terminado este espacio pasamos al ritual de salida en el cual los chicos también pueden expresar cómo se sintieron durante la sesión.

Cabe destacar que se trabaja de manera descalza, ya que les permite trabajar de otra manera, generar en el cuerpo otras cosas que el calzado no lo permite.

¿Es necesario que los padres perciban alguna dificultad o problema en los niños para que asistan a las sesiones?

Anahí: Esta propuesta es para todos los chicos. En este juego en el que el niño muestra las emociones y las cosas que lo atraviesan, son cosas que les pasa a todos los niños. En todo su desarrollo se van generando angustias, se van generando miedos, entonces su forma de transformarlo es a través del juego. En este espacio se va a generar este juego espontaneo en el que el niño va a jugar esto que le genera ansiedad, que le genera angustia, que le da miedo, él lo juega, lo trabaja, lo saca y se encuentra frente a esas dificultades de otra manera, un poco más seguro, más estable emocionalmente, por eso la propuesta es una propuesta educativa porque es para todos.

¿Con niños de qué edades se trabaja? ¿Qué días pueden asistir a las sesiones?

Carlos: Trabajamos con niños de 3 a 9 años; pueden tener discapacidad o no pueden tenerla. Ofrecemos dos sesiones al niño que viene, que pueden ser martes y jueves o lunes y miércoles. Los viernes no trabajamos porque generalmente lo usamos para algún tipo de estudio o análisis de algún grupo específicamente, porque las sesiones van filmadas; o a veces nos sirve incluso ese día para convocar a una familia, poder mostrarle algo que hemos detectado, o poder hacer un análisis mucho más profundo de alguna situación en particular.

¿Es la única sala en todo el Valle de Uco?

Carlos: En todo el Valle de Uco no hay ninguna sala de psicomotricidad particular, las únicas que hay están en las escuelas especiales y sólo para los chicos que asisten a esas instituciones o algún chico que tenga alguna discapacidad y siempre y cuando cumpla con un montón de aspectos para poder ir a esas sesiones.

Trayectoria

Carlos: Somos cuatro estudiantes que en poquito terminamos la Licenciatura en Psicomotricidad en la Universidad Nacional de Cuyo.

Anahí: Comenzamos en el año 2019, el año pasado; arrancamos en abril de a poquito con algunos niños. Fuimos generando sesiones de acuerdo al interés de la comunidad.

Es una propuesta que ha ido y va ganando mucho espacio porque se reconoce que es muy buena para el desarrollo integral de los niños; es muy exitosa (…) tiene una mirada más respetuosa de la infancia y de la importancia que ésta tiene en el desarrollo de cualquier humano.

Detalles de los profesionales a cargo

Carla Rojas

-Profesora de Educación Inicial

-Especialista en Atención a la Diversidad

-Estudiante avanzada en la Licenciatura en Psicomotricidad

Constanza Prado

-Profesora de Educación Inicial

-Especialista en Atención a la Diversidad

-Estudiante avanzada en la Licenciatura en Psicomotricidad

Anahí Zuloaga

-Profesora de Educación Inicial

-Especialista en Atención a la Diversidad

-Estudiante avanzada en la Licenciatura en Psicomotricidad

Carlos Rodriguez Burnet

-Profesor de Educación Física

-Especialista en Atención a la Diversidad

-Profesor de Educación Especial

-Estudiante avanzado en la Licenciatura en Psicomotricidad

-Estudiante del Doctorado en Educación a la Diversidad

Para mayor información comunicarse a los números: 2604 633770 / 2622 676984 / 261 4693815 / 2622 591207