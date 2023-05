Qaizen, la plataforma creada por jóvenes mendocinos para denunciar casos de bullying de forma anónima

Valentín San Antonio, Lorenzo Marquesini y Matías Cúneo son quienes desarrollaron una página para que estudiantes puedan hacer una denuncia primaria sobre situaciones de violencia o cíber acoso. En una entrevista con Antonella Escobar de El Cuco Digital, uno de los creadores contó de qué se trata la página y cómo las escuelas pueden beneficiarse.

Valentín San Antonio , Lorenzo Marquesini y Matías Cúneo de 16 y 17 años, oriundos de Mendoza Capital asisten al Departamento de Aplicación Docente DAD, establecimiento de nivel secundario dependiente de la UNCuyo. Allí idearon y llevaron a cabo una herramienta apara asistir las problemáticas que atraviesan los estudiantes en la actualidad; aplicando los conocimientos de la materia Programación para finalmente lograr la creación de un sitio web llamado Qaizen.

Qaizen es una plataforma en línea que permite a las personas informar a su institución sobre cualquier problema que puedan estar enfrentando dentro o fuera de la misma, para luego ser asesorados personalmente por un profesional.

En Argentina, y en todo el mundo, muchos estudiantes sufren bullying, acoso, problemas de salud mental y otros desafíos que pueden afectar su bienestar y su capacidad para aprender.

Estos problemas a menudo pasan desapercibidos o no se abordan adecuadamente debido a la falta de herramientas para que los alumnos alerten de una forma fácil, segura y organizada a las autoridades sobre lo que les está sucediendo.

Antonella Escobar de El Cuco Digital entrevistó a Valentín San Antonio, el cual contó cómo es el desarrollo de la plataforma y cómo se sienten al emprender siendo tan jóvenes, entre otras cosas.

¿De qué se trata Qaizen?

Qaizen es una plataforma en línea, un sitio web en donde los alumnos de las escuelas pueden reportar a las escuelas cualquier tipo de inconveniente que estén sufriendo, ya sea algún caso grave como el acoso, bullying o la violencia degenero hasta temas menores como pueden ser alguna sanción, nota algo que quieran arreglar del colegio que les esté molestando a ellos o a algún compañero también se puede reportar al nombre de alguien. Por ejemplo, si yo conozco a alguien que está sufriendo que está sufriendo una situación y lo quiero reportar, lo puedo reportar por él y figuraría mi nombre personal, pero yo informo en la situación de alguien más.

¿Cómo funciona el sistema?

El sistema es muy sencillo cuando nosotros implementamos el sistema en un colegio otorgamos un código, ese código de escuela se le comunica a los alumnos y los alumnos cuando quieran reportar ingresan a la página web https://qaizen.org/ van a la sección informar colocan el código de escuela, colocan los datos personales para verificar que son alumnos del establecimiento y pasan un formulario de más o menos de unas 10 preguntas donde detallan todos sus problemas, eligiendo opciones de múltiple choice o describiendo su problema por escrito y se puede adjuntar archivos en el caso de que sea necesario y ese informe se envía, cuando se envía al alumno le damos un código de seguimiento con el cual puede ir siguiendo los avances de su informe.

¿Cuál es su objetivo?

Nuestro objetivo es ser la voz de muchos, de todos esos alumnos de hoy en día que se encuentran agobiados o ahogados por las situaciones que viven hoy en día y no tienen la manera de comunicarlas, recibir ayuda o están bajo amenaza nosotros les brindamos esta herramienta para que puedan por un medio habitual como lo es la tecnología, el teléfono, la computadora reportar su situaciones para de esa manera recibir ayuda y que no se tenga que enterar nadie además es un lugar mucho más privado y en el lado de la escuela proporcionamos claridad, organización, calidad, estadísticas y demás en base a la situación mental de sus estudiantes.

Fotografía: Valentín San Antonio, Lorenzo Marquesini y Matías Cúneo

¿Cómo se sienten al emprender siendo jóvenes?

El mundo del emprendimiento desde nuestra perspectiva de adolescente es algo totalmente impredecible, osea, uno empieza con un objetivo, con método de trabajo o una idea y eso en ningún caso es lineal, la idea puede ir variando uno se va moldeando a los cambios de mercado, a lo que necesita la gente, sobre todo nosotros en nuestro caso en la perspectiva de la salud mental y además, es algo que hoy en día se habla muchísimo y bueno sobre todo con las herramientas que posee hoy en día con las tecnologías que a través de las redes sociales uno puede contactar a gente que vos sabes que el día de mañana te puede dar una mano en el proyecto o gente que no conocías de antes que nunca supiste que te puede dar una mano como fue nuestro caso, asique en ese sentido es muy positivo.

¿Han vivido alguna experiencia que recuerden?

Hay una historia muy graciosa que siempre contamos por ahí, que cuando recién estábamos lanzando el proyecto fuimos a visitar varias escuelas para ver si les interesaba, para ver si querían utilizar la plataforma y hubo una en particular fuimos tuvimos la reunión, les gusto y cuando termina la reunión la persona, el director o directora dice ¡Chicos la verdad excelente muy bueno, pero en esta escuela no hay bullying! nos causó mucha gracia hasta hoy en día que lo venimos contando y es una de las más graciosas que tenemos hasta el momento.

¿Cómo vienen trabajando? ¿Han asistido a reuniones?

Venimos trabajando con Awa Ventures que es una Company Builder que decidió invertir en Qaizen un máximo de 50 mil dólares, los cuales van destinados a reuniones, convocatorias, mentorías, capacitaciones y demás, con el objetivo de desarrollar el modelo de negocio a profundidad y el servicio de cliente, básicamente la construcción de la empresa. Por nuestra parte estamos pensando a futuro la organización de un evento que lo va a organizar Qaizen, pero vamos a traer invitados a gente del sector del emprendedurismo y demás, tecnológico para motivar a los chicos de nuestra edad y a gente de otras edades a emprender y desarrollarse.

Para finalizar ¿Algún otro dato que quieras aportar?

Como ultima acotación, el sistema Qaizen no es anónimo sino que es privado, los datos los ven únicamente la persona que reporta y la persona que recibe el informe del lado de la institución, no hay intermediarios, no hay nadie en el intermedio es cifrado de extremo a extremo, es totalmente seguro.

Qaizen