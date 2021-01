¡Que linda sos Mendoza! Nuestra provincia es el único destino de Argentina elegida por Forbes para conocer en el 2021

by | Ene 29, 2021

Nuestra provincia es el único destino argentino que se destaca en la publicación. Los criterios utilizados para armar este listado fueron: certificaciones nacionales e internacionales de seguridad sanitaria; protocolos sanitarios; infraestructura adaptada a la nueva realidad, entre otros.

La mundialmente reconocida revista Forbes realizó un relevamiento con expertos en turismo, para armar el Ranking de las 10 ciudades que los viajeros anhelan conocer o visitar en 2021. Mendoza superó a destinos como: Santiago de Chile, Machu Pichu, San José de Costa Rica o Río de Janeiro.

“El comité editorial encargado de la elaboración del ranking ‘Los 10 mejores destinos turísticos de Latinoamérica’ consideró, entre otros aspectos, la presencia de los siguientes criterios en los destinos analizados: certificaciones nacionales e internacionales de seguridad sanitaria; protocolos sanitarios; infraestructura adaptada a la nueva realidad; innovación turística y conectividad.

El comité de selección incluye al equipo editorial de Forbes Life Latam y a los siguientes especialistas de la industria turístico global: Virtuoso, Booking, Toucan Insights, The Leading Hotels of the World, Preferred Hotels & Resorts y el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac”, explican en la nota.

Al respecto, la ministra de Cultura y Turismo, mencionó: “El esfuerzo conjunto que venimos realizando los mendocinos y mendocinas nos pone en camino para la reconstrucción del sector. Las políticas anticipadas que tomó el Gobernador Rodolfo Suarez para encontrar el equilibrio entre el cuidado de la salud y el sostenimiento de la actividad, nos destaca como un destino internacional, seguro y de gran calidad en servicios y atractivos.”

Al momento de ponderar a nuestra provincia y sus atractivos, Forbes destaca: “La tierra del Malbec, a los pies del imponente Aconcagua, se fortalece como olimpo para los enófilos de todo el orbe, al formar parte de la prestigiosa red global de las Great Wine Capitals. Actividades de montaña como esquí, trekking, kayak, cabalgatas y paseos en bici completan la oferta de este destino enmarcado por la belleza de abundantes viñedos”.

El ranking



1. Cancún, México

2. Cartagena de Indias, Colombia

3. Punta Cana, República Dominicana

4. Mendoza, Argentina

5. Río de Janeiro, Brasil

6. Los Cabos, Baja California

7. Machu Picchu, Perú

8. San José, Costa Rica

9. Santiago, Chile

10. Ciudad de México, México