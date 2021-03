¡Qué mal! Compraba en una tienda de Eugenio y cuando la vendedora se distrajo, robó un celular

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad y el sujeto ya fue identificado, aunque todavía no pueden recuperar el aparato.

El pasado martes por la noche, un joven protagonizó un robo en una tienda de Eugenio Bustos, San Carlos, pero algo que seguro no tuvo en cuenta, es que en el lugar hay cámaras de seguridad que registraron el momento en el que cometió el ilícito.

Según muestran las imágenes de la grabación, el hombre ingresó al comerció, se acercó a un mostrador para ver unos pantalones que la vendedora le estaba exhibiendo y tras concretar la compra, aprovechó una distracción de la comerciante, sustrajo un celular que estaba en una mesa, lo guardó, recibió el vuelto y se fue.

“El hecho ocurrió a las 21.40 horas. En el momento del robó justo aparecieron unas personas de la Policía, que ayudaron a mi mamá a que dieran de baja el móvil, le tomaron los datos correspondientes y en ese momento la oficial quería ver las cámaras de seguridad, pero en ese momento no se pudo ver el video” comentó a El Cuco Digital la propietaria del lugar e hija de la mujer que estaba atendiendo en el momento del robo.

“Yo estaba de viaje y apenas llegué intenté ver las grabaciones y una vez que pude saque las fotos que se ven publicadas en las redes. Varias personas compartieron mi publicación y me escribieron comentando quién era (el joven), dónde vivía, cómo se llamaba, hasta el número de celular me pasaron. Una vez recaudada la info y sabiendo dónde vive, me dirijí a la comisaría de San Carlos para poder pedir asesoramiento, pero allá me dijeron que mi mamá no había hecho la denuncia, así que realice la denuncia y de inmediato me tomaron los datos correspondiente, llamaron a investigación y nos dijeron que ayer miércoles iban a ir al local a verificar las cámaras, pero aún no han aparecido” añadió la mujer.