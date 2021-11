“¿Qué más tiene que pasar?”: su hermano murió en un accidente en San Carlos y pide tomar conciencia

Se trata de Nadia Galdame, quien realizó un posteo a través de las redes dirigido principalmente a los jóvenes.

El alcohol al volante es un flagelo que afecta mucho a la sociedad, provocando cientos de tragedias viales a lo largo y ancho de la provincia y de todo el país. Tan solo el fin de semana pasado, la Policía Vial detuvo a 19 conductores alcoholizados en el Valle de Uco.

Frente al preocupante escenario, una vecina de San Carlos y familiar de uno de los jóvenes que falleció en el terrible accidente de tránsito ocurrido el pasado mes de octubre en La Consulta, hizo un posteo en sus redes sociales y llamó a tomar conciencia.

“Hace un mes y unos dias de la tragedia donde todos saben MURIO mi hermano y otros chicos, y esta semana he pensado mucho.. La verdad me duele cada dia cada segundo, tambien me duele q NO ESTAMOS TOMANDO CONCIENCIA, todos los fines de semana hay accidentes x el alcohol, todos los fines de semana se toma y mucho”, expresó angustiada Nadia Galdame, hermana de “Chapa”.

Seguidamente la joven cuestionó: “Acaso no vieron el sufrimiento de las familias? No sintieron como sufrio un pueblo completo?? Q mas tiene q pasar para tomar conciencia??? Los chicos no vieron el sufrimiento de las madres, [email protected] y demas familia??”.

“Los llamo a refleccionar, tomen.. no esta mal q lo hagan pero sepan controlarse y si manejan no lo hagan… chicos sus papás NO los van retar si les llaman a cierta hr de la noche pidiendo q los busquen, les aseguro q va aser mejor q los llamen ustedes borrachos y no la policia avisando q algo les paso… este finde o el q viene o el otro o cualquiera… mas q alcohol TOMEN CONCIENCIA!!! Hago este post xq me desespera tanto dolor q se esta causando..”, añadió para cerrar su publicación.