Quejas de vecinos de San Carlos por las palomas que mueren enredadas en la terminal de Eugenio Bustos

En los últimos días llegaron a la redacción de El cuco Digital, una serie de mensajes manifestando la preocupación y malestar por los animales que mueren enredados en la tela del techo de la Terminal de Eugenio Bustos. Desde la Comuna Municipal se explicó que se está evaluando una nueva obra para la salida definitiva de estos animales.

Desde hace un tiempo el problema de las palomas es un tema recurrente en la zona de la Terminal de Ómnibus Miguel Natalio Firpo de Eugenio Bustos. En dicho espacio ubicado sobre Ruta 40 y calle Bernardo Quiroga no solo funciona la terminal de ómnibus, sino que lo hacen comercios, un centro de atención medica de OSEP, Aguas Mendocinas, el Área de Educación del Municipio de San Carlos y el Concejo Deliberante de San Carlos. El problema parece no tener solución, y ya se ha probado infinidad de formas para ahuyentar o erradicar las palomas, incluida una ordenanza (hace varios años atrás) que financiaba “los globos del terror”, un sistema que consistía en colocar globos negros que “asustarían” a los animalitos, provocando su huida, un sistema que, por supuesto, no funcionó.

La última vez se probó con la colocación de una tela en el techo de la Terminal para evitar que las palomas aniden en dicho espacio, lo que ha provocado que muchos de estos animales queden atrapados en la red y mueran ahí. Según algunos especialistas la sobrepoblación de palomas causa graves daños, enfermedades, alergias, ruidos molestos y acumulación de desechos altamente corrosivos que arruinan y destruyen techos, desagües, mamposterías y otras instalaciones. La acción química de sus excrementos derivada del gran contenido en ácido úrico y ácido fosfórico, que desintegra mampostería, hormigón, piedra caliza y deteriora gravemente el resto de los materiales. Además, puede provocar más de 40 enfermedades: criptococcosis, toxoplasmosis, coccidios aviar, sarnilla, ácaros, entre otras. Los ectoparásitos de palomas incluyen varias especies de pulgas, piojos, ácaros, garrapatas y otros insectos. En naves y almacenes, la sola presencia de aves en su interior provoca pérdidas económicas directas a través del excremento.

Según los mensajes recibidos de parte de algunos vecinos, se ha podido observar en el techo de la Terminal a varias palomas que han muerto y quedado en la red, o de animales vivos, que están atrapados en la red, y que seguramente morirán de hambre y sed lentamente. Por otro lado también han manifestado que se pueden observar algunos desechos de palomas en pisos y ventanas. Frente a eso y consultado por este medio, el concejal Juan Torres del bloque Frente de Todos, manifestó que desde su bloque se han presentado diversos proyectos tendientes a la mejora integral de toda la Terminal, como por ejemplo que se destinen los fondos por Toque de Plataforma a la mejora permanente del edificio de la Terminal. A su vez manifestó que la última obra llevada a cabo para sacar las palomas de la terminal fue una obra muy cara, financiada por el Municipio, en donde “los resultados no fueron los esperados y la empresa que la llevó a cabo una vez terminada no volvió nunca más a verificar si funcionaba o si hacía falta arreglarla”. Mencionó también que es imperiosos que el Municipio “asuma la responsabilidad seriamente del tema”, ya que los empleados que trabajan ahí están sumamente expuestos a los peligros sanitarios que conllevan las palomas.

Consultado el Ejecutivo Municipal, desde la Dirección de Medio Ambiente a cargo del licenciado Eduardo Sosa, se mencionó que se realizan permanentemente tareas de limpieza de la Terminal, de auyentamiento y de reparación de la red colocada en el techo de la misma. A su vez mencionó que la tarea de control de las palomas se hace desde un criterio de bienestar animal, apuntando a que los animales abandonen el espacio y se trasladen a otros donde generan menores impactos. En ese mismo sentido, el director destacó que la salida definitiva de las palomas se va a dar a partir de la realización de una obra mucho más compleja, que actualmente se esta evaluando. Finalmente destacó que el trabajo se hace abordando distintas estrategias y los resultados han sido bastante positivos.