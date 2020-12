Querido vecino de San Carlos necesita ser operado y su familia hará una rifa para juntar dinero

by | Dic 4, 2020

Se trata de Alfonso Ríos, quien tendrá que afrontar una cirugía por fractura en tibia y peroné.

Alfonso Ríos (56) es un reconocido vecino del departamento de San Carlos que espera pronto poder ser intervenido quirúrgicamente tras sufrir quebradura de tibia y peroné en una de sus piernas a causa de una caída.

Alfonso comenzó a sufrir desde muy joven un problema hereditario de discapacidad, que le impide poder movilizarse con normalidad. Sin embargo siempre siguió adelante, primero con la ayuda de un bastón y ahora con un andador. Pero lamentablemente hace tres semanas aproximadamente se cayó en su casa, se quebró y ahora está enyesado en una silla de ruedas esperando una pronta recuperación.

“Los médicos del hospital no se habían dado cuenta que estaba quebrado, lo atendieron muy bien, pero al principio no creían que tuviera nada; luego, lo llevamos al traumatólogo porque seguía con dolor y allí el particular lo vio y le dijo que estaba quebrado en tibia y peroné. Ese médico que lo vio en La Consulta lo derivó a Tunuyán para que lo enyesaran y al día siguiente hubo que ver un cirujano”, comenzó relatando Marisol, hija de Alfonso a El Cuco Digital.

Luego la joven continúo relatando: “Como la cirugía se la tienen que hacer cuanto antes, decidimos organizar una rifa para poder comprar los insumos de la operación que son muy caros y así ver la posibilidad que pronto lo operen. Nos conviene comprar las cosas particulares para que lo puedan operar pronto, porque si esperamos a que lleguen no sabemos qué tiempo puede pasar y no queremos que se agrave la situación”, detalló.

La rifa

La familia sorteará un lechón el día 23 de DICIEMBRE. Los que deseen colaborar comprando un número puede comunicarse al 2622-521210/ 2622-440507. El mismo tiene el valor de $50.