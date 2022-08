Quién era Charlie, el tiktoker español que murió tras luchar contra el cáncer

Carlos Sarriá falleció este lunes a causa de un sarcoma de Ewing. El joven mostraba su batalla contra la enfermedad en TikTok, donde llegó a cosechar más de tres millones de seguidores.

Los usuarios de las redes sociales recibieron una dura noticia: Charlie, el tiktoker español que se volvió viral por relatar a través de videos en Tiktok cómo era su vida luchando contra el cáncer murió a los 20 años. La trágica noticia fue comunicada la noche del lunes 22 de agosto en sus redes, tras varios días sin actividad.

El influencer se llamaba Carlos Sarriá, pero sus seguidores lo conocían por su apodo, Charlie. “Adiós perros, nos vemos en la otra vida”, publicó en la descripción de su último vídeo en TikTok, en el que se despedía de sus más de tres millones de seguidores.

El día que el cáncer tocó su puerta

A través de sus redes sociales, Charlie contó en varias oportunidades que su diagnóstico de cáncer llegó a los 16 años luego de ir al médico. Él se había desmayado en su casa y su pierna dejó de responderle. Al principio los doctores le dijeron que tenía escoliosis, pero al revisar una resonancia el diagnóstico cambió: tenía sarcoma de Ewing, un tumor que afecta a los huesos y tejidos.

Desde que supo de su enfermedad en 2018, Charlie no dudó en relatar su propia experiencia por medio de las redes sociales que logró cosechar más de dos millones de seguidores en TikTok. Allí encontró un refugio y decidió compartir vídeos de todas las etapas de su tratamiento que duró cuatro años.

Él posteaba los ingresos, los tratamientos y hasta las tardes en las que no podía salir porque el cáncer le impedía estar al sol. El joven influencer se definía como “un chaval normal, pero con cáncer”. El uso del humor lo ayudaba a sobrellevar la enfermedad. A pesar de toda la situación, él mantuvo hasta el final un mensaje de optimismo.

“Todos tenemos un final, lo queramos o no. Que el mío se pueda llamar cáncer no significa que lo vaya a ser. A lo mejor tú hoy sales a la calle y no sabes lo que te puede llegar a pasar”, había pronunciado en junio en un vídeo.

Los últimos días de Charlie y su lucha contra el sarcoma de Ewing

Carlos Sarriá se caracterizaba por su optimismo, que muchos de sus seguidores tomaron como una gran lección de vida. En uno de sus últimos videos de TikTok, el influencer oriundo de Alicante, España apareció desde el hospital informando sobre su delicado estado de salud.

Sarriá aseguró que le habían colocado una bolsa de morfina para calmar el dolor abdominal que lo aquejaba y a su vez, se había disculpado por no subir contenido. Sin embargo, sus seguidores continuaron dándole palabras de aliento. A pesar de sus seguidores por todo el mundo, Charlie siempre estuvo acompañado de su novia, la también influencer Lanenah, quien se ha despedido de él públicamente con un emotivo mensaje.

“Gracias por enseñarme lo que es el amor, ojalá otros tengan la suerte de tener una quinta parte de lo que nosotros tuvimos. Gracias por no juzgarme nunca, por quedarte y confiar en mí. Gracias por no cerrarte y dejarme formar parte de tu camino”, le escribió su novia.

Mientras que sus seguidores también brindaron su pésame. “Charlie, el único tiktoker que siempre dejó en claro que no hay motivo por el cual no sonreír”; “Aquí con la persona más fuerte que he conocido, capaz de transmitir luz y alegría”, fueron algunas de las palabras.

Fuente: Perfil