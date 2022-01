Francisco Moreno, el primer piloto del Valle de Uco que corre el Dakar y hace historia

El joven de tan sólo 25 años, es parte de un equipo de Francia y mantiene resultados muy alentadores.

Con toda una vida arriba de un cuadriciclo, el tupungatino Francisco Moreno, cumple el sueño de todo piloto: correr una edición del Rally Dakar, la prueba de navegación más exigente y peligrosa del mundo. Y no solo esto, sino que además siendo debutante, en todas las carreras se ha mantenido entre los 10 primeros corredores

“Me gustaría dejar muy bien representado a Tupungato en el mundo. Estoy agradecido con mi familia y con toda la gente que me da una mano. Son muchos los que están detrás de este sueño”, enfatizó Moreno antes de partir a la gran competencia.

Es el primer valletano de la historia en participar de esta competencia. “a los 5 años mi papá me compró mi primer cuatriciclo y a los 12 años comencé a correr en motocross. Recién a los 18 años incursioné en el rally corriendo campeonatos nacionales y sudamericanos. Este año llegó la inscripción para el Dakar y para mí es un orgullo poder representar a mi pueblo”.

Actualmente, tanto él como su familia viven en Tupungato, y es en este departamento donde entrena. Francisco, con su cuarto de siglo, se ha convertido en un piloto híbrido de diversas pistas donde ha logrado hacer podio: “he corrido en dos modalidades, quadcross desde los 12 hasta los 23 años, saliendo Campeón Argentino en 2013 y 2016. En 2018 en modalidad Rally Raid salí Subcampeón Argentino del Campeonato Argentino de Navegación, en 2019 logré otra vez el subcampeonato argentino. Ese año también llegué en el puesto 30 en el Enduro del Verano. En 2020 obtuve el tercer puesto en South American Rally Race y en el 2021 logré la misma posición en el Campeonato Argentino Rally Raid”, contó el flamante corredor.

Antes de partir a la gran competencia, Francisco brindó declaraciones a los medios locales en Tupungato y nos contó una síntesis de su corta y exitosa carrera: “corro en cuatri desde los 12 años, por primera vez me subí a uno cuando tenía solo 5 años, mi papá me trajo uno y desde ahí surgió el hobbie y empezó a gustarme mucho hasta que me anime a correr por primera vez con 12 años. Tras correr casi 11 años en quadcross obtuve varios premios y campeonatos nacionales e internacionales, en 2018 incursione en el rally raid con la idea de algún día ser de la partida del Rally Dakar. En 2009 cuando esta mítica carrera llegó a Sudamérica tuve la suerte de verla y observar a muchos amigos correrla y ahí despertó en mí ese sueño, pasaron estos últimos años corriendo en rally y obteniendo muchos logros, también surgió la posibilidad de ser de la partida para 2022, obteniendo antes que nada la aceptación de la organización para participar y después todo el entrenamiento y la práctica que requiere. Hoy estoy a días de irme y estoy muy feliz de hacerlo. Entre mis ídolos está un chico muy amigo de años que es Nico Cavigliasso, también ganador del Dakar en categoría quads, el cual admiré siempre y me ayudó muchísimo a estar donde estoy hoy, pero mi otro referente del mundo motor creo sin dudas fue Schumacher, ex campeón de Fórmula 1. Tengo mucha gente que está detrás de mí apoyando en todos los detalles, mi familia, mi novia y sponsors que hacen que pueda correr y me ayudan siempre”.

Actualmente forma parte del equipo Drag´On de Francia y en estas 3 primeras etapas del Rally Dakar 2022, Francisco hace un gran trabajo y llega entre los mejores diez de la competencia mundial.