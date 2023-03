Quién es José Andrada, el nene que hizo emocionar a todos en el homenaje de la Conmebol a la Selección: las lágrimas de Scaloni y Enzo Fernández

Contagió a todos con su llanto y fue viral durante el Mundial por su emoción tras el triunfo ante Australia. “Siempre argentino, nunca cambio”, expresó con orgullo.

En el homenaje a los campeones mundiales en la Conmebol en el marco del sorteo de la Copa Libertadores y la Sudamericana, el pequeño salteño José Andrada se robó la atención e hizo emocionar a todos. El niño de 12 años se hizo viral por un video durante el Mundial Qatar 2022 e ingresó en la tarima llorando sin poder creer estar delante de todos sus ídolos. Mientras fue contando detalles de su pueblo Embarcación y lo que significó el título logrado por el elenco Albiceleste, no pudo contener las lágrimas.

Pero su irrupción hizo quebrar entre otros al entrenador Lionel Scaloni y Enzo Fernández. Cuando José tomó la palabra, reconoció: “Es un orgullo estar con el mejor equipo del universo. Soy de Salta y mi pueblo se llama Embarcación. Es un pueblo armado con gente que iba llegando con el tren con empleados ferroviarios. Son unos grosos, grandes, crack y en mi vida me llevaré guardado esto”.

La emoción de José y de los Campeones del Mundo.

En el video que fue grabado durante el Mundial, José celebró el triunfo ante Australia que clasificó al equipo a los cuartos de final. “Estas lágrimas son porque estamos en los cuartos de final, ahí de terminar el Mundial. Argentina primero y campeón. Estas lágrimas son por mi país, mi Selección. Siempre argentino, nunca cambio”, sostuvo en el emotivo testimonio que fue viral y tuvo millones de reproducciones en las redes sociales. El testimonio fue recogido por el cronista Ariel Costilla de Multivisión Salta.

José fue uno de los hinchas seleccionados por la Conmebol para participar del evento. Ellos se ganaron su lugar por haber sido virales durante la Copa del Mundo, pero principalmente por haber emocionado a muchos por su impronta. Incluso Messi publicó en sus redes las imágenes del niño salteño. Leo y sus compañeros fueron galardonados y también recibieron una figura en miniatura de cada uno con la Copa del Mundo en las manos.

Durante la Copa del Mundo la producción de Multivisión Salta se puso en contacto con Emiliano “Dibu” Martínez quien le mandó un video y le agradeció por el mensaje. También estuvo Guido Rodríguez. “José, querido. Acá estamos con Guido, vimos tu video. La verdad que me encantó, gracias por el aguante y esperamos darte la victoria el viernes, crack. Abrazo grande”, dijo el Dibu. “¡Grande!”, exclamó Rodríguez.

José al ver el video no lo pudo creer y manifestó “No, me muero. Si este video llega ahí a la Selección quiero desearles mucha suerte. Vamos a ganar porque tenemos un gran arquero”. Luego volvió a desearles suerte. La fe que le tuvo al equipo para el partido con Países Bajos trajo buenos augurios ya que Argentina se impuso por penales. “Me quiero morir, el Dibu. Reaccionó el Dibu. Es un crack literalmente. Si llega a ver esto, un saludo que el viernes ganamos sí o sí. Toda mi vida lo guardo este video”, contó.

Luego de aquella nota por el partido ante Australia, otro medio local lo entrevistó a José, que contó cómo fue el episodio en el que fue viral. “Estábamos con mis primos viendo el partido y aprovechamos el calor y nos fuimos en caravana en bicicleta. Me preguntaron por qué lloraste y les dije que era porque llegamos a los cuartos de final. En el debut tuvimos un mal partido. Yo me emocioné, dije lo que se me vino a la cabeza. Sé que seguiremos hasta la final, hasta que Messi tenga la copa”, contó en diálogo con Informate Salta.

“Que haya llegado el video a la selección es una gran emoción. Le agradezco muchísimo al Dibu, que en ese momento, cuando me contaron, no caía porque estaba dormido. Recién cuando volví a mi casa lo vi bien y me dijeron, ‘che, el Dibu te mando un saludo’. Me emocioné y estoy loco por el video que me mandó el Dibu. Es un cosa local haber sido viral solamente por haber expresado por lo que yo sentía”, agregó.

Y otra vez les deseó lo mejor a la Scaloneta para el duelo ante los neerlandeses: “Para mañana les deseo mucha suerte porque sé que vamos a ganar. Tenemos una pared en el arco, una defensa que no la pasa nadie y unos delanteros que son como unas flechas, vos cerrás los ojos y ya te hicieron dos goles”.

Este lunes, la selección argentina fue homenajeada en la sede de la Conmebol por haberse consagrado campeón mundial en Qatar 2022. La Confederación honró a los jugadores Albicelestes por haber traído la Copa del Mundo a Sudamérica luego de 20 años, tras el título que alcanzó Brasil en Corea-Japón 2002. Pasaron cuatro Mundiales con triunfos de los europeos y salvo Argentina en 2014, en el resto de los torneos mencionados siempre los cuatro primeros fueron del Viejo Mundo.

La tercera estrella conseguida por Argentina representa un orgullo para la región que suma diez títulos ecuménicos, 5 con Brasil, las 3 de Argentina y las 2 de Uruguay. “Ya tenemos diez títulos”, celebró el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Una vez terminado el reconocimiento a los campeones del mundo la Conmebol se aprestó a realizar el sorteo de sus torneos, la Libertadores y la Sudamericana. El evento generó mucha expectativa y en esta ocasión tuvo el plus del homenaje a los 26 futbolistas argentinos que alcanzaron la gloria, su cuerpo técnico y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, que también fue condecorado y recibió varios elogios de Domínguez por su labor como máximo dirigente del fútbol argentino.

