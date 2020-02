Ramiro Sancer, el deportista tunuyanino que lloró al abrazar a Gallardo, su máximo ídolo

La conmovedora escena -captada por ESPN- tuvo lugar en el CeNARD, donde el joven se encuentra junto a la delegación mendocina participando de la segunda edición del Campus Programa YOG.

El día de ayer, el director técnico de River, Marcelo Gallardo, visitó el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) y brindó una charla a los 480 deportistas de todo el país que participan de la segunda edición del Campus Programa YOG con proyección a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022. Entre ellos está la delegación mendocina integrada por dos tunuyaninos: Ramiro Sancer y Juan Tizza.

Gallardo, ganador de la Copa Libertadores en 2015 y 2018, fue entrevistado por el titular del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein; el director general del ENARD, Daniel Jacubovich y sobre todo por los jóvenes atletas, que le hicieron diferentes preguntas sobre sus motivaciones, sus dudas, sus experiencias y sus aprendizajes a lo largo de su carrera de futbolista como de entrenador.

Tras brindar varias declaraciones, Gallardo cerró expresando que “hay que hacer lo que uno ama, como primer paso, siempre con ilusiones porque el camino no es fácil. Yo salía desde Merlo y viajaba dos horas para llegar a River. Entrenaba, comía en el viaje y estudiaba. Pero eso me hizo también valorar lo conseguido, porque fui persiguiendo sueños”.

El director de River, que como jugador ganó la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de 1995, alentó a los atletas que se preparan con el sueño de estar en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán en la ciudad senegalesa de Dakar, en 2022

Posteriormente a la charla, Gallardo participó de la entrega de unas mochilas a jóvenes que estaban en el lugar. En ese momento, Ramiro Sancer, oriundo de Tunuyán, quien forma parte de la delegación provincial integrada junto con otro tunuyanino, Juan Tizza, se emocionó hasta las lágrimas cuando su máximo líder lo abrazó.

“Estoy muy feliz y nada, todavía no caigo que saludé y abracé a mi ídolo. Me dio una mochila y encima con el número diez. (…) Todavía no caía que estaba con él, me saludó, me dijo gracias crack, gracias ídolo” agregó el joven valletano.

Luego, comentó sobre una apuesta que hizo con su amigo sobre la presencia de Gallardo. Mirá el video, que ya lleva más de 19 mil reproducciones.

Charla completa con Gallardo