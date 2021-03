Recibió la vacuna una de las abuelitas más grande del Valle de Uco: se llama Ana y tiene 100 años

Su nieta, en comunicación con este medio, expresó que la mujer fue “contenta” a inocularse.

El pasado lunes 8 de marzo, Ana Villareal, que vive en el departamento de Tupungato, recibió la vacuna contra el coronavirus. Pero no fue una paciente que haya pasado desapercibida, al contrario; Ana es abuelita que tiene 100 años de vida, lo que la convierte en una de las personas más grande de la provincia en ser inoculada.

Desde el Vacunatorio Central de Tupungato manifestaron a través de las redes sociales la alegría de que ella haya podido recibir esta gran oportunidad. Además expresaron que en un día “tan especial para todas las mujeres, que mejor manera de conmemorar en #DíaDeLaMujer con esta increíble historia”

Por otro lado, para obtener más detalles sobre el importante acontecimiento, El Cuco Digital se comunicó con Natalí, nieta de la protagonista, quien contó que el mismo día que el Gobierno habilitó las inscripciones para la vacunación de personas mayores de 70 años “le preguntamos si se quería vacunar y como dijo que sí, la anoté y luego nos dieron el turno”.

Natalí aseguró que su abuela “fue contenta a vacunarse”, ya que el virus ha generado bastante miedo entre los adultos mayores debido a su alto de riesgo de contagio. “De hecho yo me enfermé, estuve con el virus pero estuve aislada; mi abuela y mis padres no se enfermaron, sin embargo uno no deja de tener temor por ellos. Así que estamos contentos que la hayan podido vacunar. El lunes mi mamá quien la acompañó”, concluyó con alegría la joven.