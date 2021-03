Reclamos de pasajeros por el transporte en Valle de Uco: piden que la empresa mejore los servicios

Desde Cata, aseguraron que en breve se constará con unidades nuevas, y habrá mejoras en los recorridos.

Natalia Schulze es un docente de La Consulta, San Carlos, quien se hizo eco en las redes sociales a causa del descontento generado por el servicio de colectivos en el Valle de Uco. Las respuestas de los usuarios, en coincidencia con el posteo principal, reafirmaron el malestar por las malas condiciones: colectivos viejos que se rompen en cualquier momento, falta de frecuencias, coches sucios y rotos, falta de calefacción y/o aire acondicionado, y hacinamiento son algunas de las reiteradas quejas de los usuarios de la región.

En diálogo con El Cuco Digital la profesora comentó lo siguiente: “Soy docente y trabajo en algunas escuelas que están alejadas entre sí, no tengo movilidad particular, por lo que desde hace años experimento esta situación en el servicio de transporte de la zona. Siempre he tenido que conseguir horas de trabajo analizando primero la frecuencia que es escasa y cada vez menos de los colectivos, es complicado y perjudica mi situación laboral. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que a Pareditas por la tarde hayan dos horarios nada más, habiendo un establecimiento educativo allí?”

La docente continuó con su reclamo diciendo: “He tomado colectivos muy sucios, sin ventilación, con el aire descompuesto en pleno verano, sin calefacción en pleno invierno, y en esta zona en las que las temperaturas son bajo cero. En estos tiempos de pandemia, no existe ningún tipo de protocolo, no he visto ningún control o desinfección, además [email protected] las personas van paradas en los pasillos, porque todos los asientos están ocupados. Los estudiantes en su mayoría están llegando a las escuelas en autos particulares, los que pueden”.

Pasajeros parados, falta de protocolos y unidades en malas condiciones

Schulze también advierte sobre otra problemática en estos días: “Otro tema es el abono, que deberíamos poder sacarlo en la ciudad en la que vivimos. Aquí en el sur hay que viajar a la terminal de Tunuyán para hacerlo, o sea, debo recorrer 30 kilómetros, hacer unas colas larguísimas (y que no me falte ni una firma ni un papel ni equivocarse en los miles de items) para adquirirlo, costando el pasaje 80 pesos. Me parece una locura innecesaria, teniendo una terminal también en mi ciudad”.

Otra usuaria del transporte público, también en contacto con El Cuco digital contó su experiencia reciente, y pidió una solución urgente: “Cuento lo de hoy.. el micro en el que veníamos de Mendoza a Pareditas Común (salió a las 12hs)… venía en malas condiciones y llegó hasta Terminal de Tunuyán (antes de las 14hs). Ahí nos cambiaron de micro, pero el nuevo colectivo, antes del puente río se rompió! Volvemos a esperar y nos piden “paciencia para esperar” un segundo micro de transbordo… porque el que nos dieron en Tunuyán, no anduvo más. Subimos a otro coche, hizo un tramo y pasando el puente del río también se rompe 😠 y tuvimos que esperar un tercer micro, el definitivo, para llegar: el cuarto! si se cuenta el primero que se tomó desde Mendoza. Ni explicar el calor que hacía y con barbijo imposible de respirar. Encima no les funciona el aire. Y los micros ya viejos, uno peor que otro para andar. Llegás más tarde a destino de lo que corresponde y descompuesto. Es una vergüenza desde siempre que es malo el servicio y te toman la queja y te dicen trabajamos para mejorar su reclamo y nada. Hace 10 años que viajo y siempre los mismos problemas”.

Otra usuaria publicó en su cuenta de Facebook un vídeo de un viaje desde La Consulta hasta Mendoza: el colectivo se llovía. (Ver vídeo a continuación).

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222644134439548&id=1458404458&sfnsn=scwspmo

Debido a las malas condiciones, y a los constantes reclamos sin respuesta, la profesora Natalia Schulze (mencionada al comienzo de esta nota), elaboró una petición, a través de internet. La misma, que reunió más de 1.200 firmas fue enviada al Secretario de Servicios Públicos de la provincia, Natalio Mema.

LA RESPUESTA DE LA EMPRESA

La empresa que desde hace años tiene la concesión del transporte en Valle de Uco, Cata y TBM, informó que, en relación a las frecuencias, “se está trabajando con las que determinó la Dirección de Transporte (en kilómetros igual al año pasado). Con respecto a las unidades, los directivos de la empresa aseguraron que “van a haber mejoras a partir del mes que viene”. Además, se explicó que está volviendo el personal que estaba de licencia por la pandemia, por lo que se van a normalizar toda las prestaciones. “Tuvimos micros parados durante todo un año, y eso nos ha traído problemas mecánicos, que vamos a ir solucionando de a poco” afirmaron desde la empresa. También se destacó que en relación a los recorridos escolares, desde el inicio de clases están funcionando los recorridos con normalidad, y que se trata de solucionar los inconvenientes que surjan.