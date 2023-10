Referentes de distintos sectores políticos de Valle de Uco entregaron un petitorio a Massa para desarrollar proyectos regionales

Aveiro, Andraos, Difonso, Scanio y Morillas se mostraron nuevamente en unidad para mostrar públicamente su apoyo al candidato presidencial a quien le entregaron un petitorio durante su visita a Mendoza. Quieren sumar a Tupungato para seguir ideando políticas que fortalezcan a toda la región.

En el marco de la visita de Sergio Massa a Mendoza , gran parte del arco político del Valle de Uco se reunió para poner lineamientos a una serie de proyectos intercomunales. El intendente de Tunuyán, Martín Aveiro; su sucesor, Emir Andraos; el intendente de San Carlos, Rolando Scanio; su sucesor, Alejandro Morillas; y el ex jefe comunal y actual diputado provincial, Jorge Difonso hicieron entrega de un petitorio al candidato a presidente para poner en marcha estar políticas públicas para el desarrollo regional en caso de ganar las elecciones.

Sin diferencias políticas, los referentes ya se habían mostrado días atrás en apoyo al ministro de Economía y no causó sorpresa pues Aveiro va en la lista de Unión por la Patria como candidato a diputado nacional mientras que los sancarlinos tienen una estrecha relación con Massa desde hace años cuando integraban el Frente Renovador.

Luego de reunirse con el candidato presidencial y otros funcionarios de Nación como Daniel Scioli, embajador de Argentina en Brasil- un actor fundamental para la región en términos productivos- los valletanos brindaron una conferencia de prensa donde ratificaron el mensaje de unidad y explicaron cómo trabajarán en conjunto para potenciar los tres departamentos.

El mega proyecto tiene cinco ejes: fortalecimiento regional productivo (Agenda de comercialización en Brasil y Chile con oficina Valle de Uco en ambas Embajadas); conectividad vial para ampliar circuitos turísticos – productivos (proyecto doble vía Tunuyán – Pareditas; fortalecimiento de infraestructura Turistica a través de financiamiento nacional en consonancia con los programas nacionales en beneficios de privados; plan de vivienda integral para la región; y protección y aprovechamiento del recurso hídrico a través de un consorcio inter municipal.

Fortalecer la matriz productiva del Valle de Uco

“Hay un montón de cosas que podemos hacer con el músculo compartido entre Tupungato, San Carlos y Tunuyán en temas que tenga que ver con la producción, con el turismo, con la vivienda, con el transporte. Tenemos un ejemplo en la región que es el consorcio intermunicipal, el COINCE, con los residuos, que mucho tuvo que ver Jorge en el momento de la gestión y que tiene mucha experiencia de eso”, indicó Emir Andraos, quien asumirá como intendente de Tunuyán en diciembre.

“Pero esa misma experiencia y que ha sido muy positiva y ha sido una región ejemplar a nivel país, se puede trasladar en otros en otros ámbitos, como por ejemplo lo que tiene que ver con producción y armar una agenda de trabajo con Brasil y Chile para para exportar productos regionales y aumentar aún más la nuestra matriz productiva. Esto también, como decía Martín, está charlado previamente con Daniel Scioli, que viene de hacer un trabajo impecable también en las relaciones entre los países, así que sumarnos ya a esa inercia que ya trae el gobierno nacional y con una gran posibilidad de que Massa como presidente nos ofrezca alternativas y baje fondos que lo que realmente necesitan hoy los productores de la región, entendiendo que las competencias hoy a nivel mundial son cada vez más exigentes. Se requiere tecnología, se requiere mucha inversión en los procesos productivos”, desmenuzó.

Aveiro en el Congreso

Difonso destacó el trabajo en conjunto y el rol de Aveiro en el Congreso. “Esta reunión es muy importante y se empezó a gestar desde la semana pasada, concretando objetivos centrales que le planteamos al ministro y candidato a presidente Sergio Massa, a quien lo conozco hace muchos años y el Valle de Uco se ve posicionado en forma muy oportuna, teniendo a Martín Aveiro como candidato a primer diputado nacional. Es una gran oportunidad para el Valle de Uco teniendo ya esta trayectoria de conocernos, pero además poner un representante en el futuro gobierno. Acá están los actuales intendentes y los futuros intendentes ya electos, diseñando una política de Estado para la región”.

“Así es como tenemos que trabajar y de esta forma apuntar al desarrollo económico, al cuidado del agua en un marco de la sequía en el que tenemos el desarrollo de planes de vivienda que pueden llegar, que nos han reclamado los vecinos desde hace muchos años, que podamos tener una apertura directa con la Nación, la posibilidad de que el Valle de Uco tenga su oficina concreta, tanto en la embajada de Brasil, que eso es lo que habló con el embajador (Daniel Scioli), como la conectividad con Chile, la conectividad interna por nuestras rutas, que están cada vez más colapsadas”, explicó

“Esto se logra trabajando en equipo como lo hemos hecho en la región Valle de Uco, como ya decía recién Emir (Andraos) viene trabajando en el COINCE en política de Estado, independientemente de los colores políticos y más ahora tenemos la gran oportunidad de conocer al candidato hace muchos años, de tener una relación y además aportar un candidato que conoce el Valle de Uco. Entonces aprovechemos esta oportunidad para la región para trabajar en conjunto y para conseguir cosas para el Valle de Uco”, insistió.

Críticas a Milei

A su turno, Martín Aveiro habló sobre la crisis que atraviesa el país, el compromiso político y también lanzó críticas a Milei. “Realidades hay muchas, pero la verdad que la gente está harta de las excusas también y ven a Milei como alguien que no es de la política y resulta que tiene más años en política que todos nosotros, y además es quien privatizó las AFJP y demás, todo eso. Pero, digo, hay una desilusión con la política y está claro, también es cierto que todas las situaciones, endeudamiento, crisis y guerra, las reservas del Banco, el crédito de Macri. No se le puede ir a golpear la puerta a la gente cuando va al supermercado y no puede comprar el mismo canastito”

“Ese es el voto a Milei, el voto de desilusión. Y el gran desafío en nosotros está en poderle contar verdaderamente. Ayer, por ejemplo miraba un video donde Milei le decía a un periodista de La Nación ‘Quiero que estalle la economía’. O sea, no les importa cuánto daño hacen”, apuntó.

Unidad

Luego el ex intendente de San Carlos volvió a remarcar la unidad y cómo trabajarán en conjunto. “Nosotros estamos en la obligación de plantear hacia donde vamos, lo que necesita nuestra región y las amenazas de lo que puede ocurrir si se implementan algunas políticas que están planteando algunos candidatos para nuestra región. Entonces hemos tratado de articular institucionalmente un plan sólido para poder transmitirlo”.

“Ahora, lógicamente lo que lo que vos decís es real, es una consecuencia a nivel nacional de la situación, esta polarización salvaje, extremos muy antagónicos, donde uno ve solo guerra, agravios y no ve una postura unificada. La gente, creo que lo que está pidiendo es que le resuelvan los problemas y no que se posicione uno frente al otro o a la otra agraviándose. Y desde ese punto es donde hemos intentado trabajar desde el Valle de Uco y creemos que este es el canal adecuado”, aseveró.

Polo industrial en Valle de Uco

Sobre la posibilidad de crear un polo industrial regional, Andraos deslizó: “Sí, de hecho lo voy a sumar a lo que dice Jorge, lo ha dicho Martín, que son los que han experimentado estar, a Rolando también, cuando uno está en una función pública en departamento un como nosotros hay que dejar muy claro la dependencia que tienen los departamentos “.

Las expectativas por los resultados

Aveiro además se mostró expectante sobre los resultados del domingo y aseguró que invitarán a Tupungato, aliado a Juntos por el Cambo, a sumarse para seguir trabajando como región. “Obviamente estamos convencidos que (Massa) va a pasar la elección del 22. Vamos a sumar también al nuevo intendente de Tupungato para para hacer fuerza por mayor. Dentro de eso planteamos varias cosas y además tuvimos una agenditas, solo que había poco tiempo que estuvimos unos minutos solos con Sergio y después tuvimos unos minutos solos también con el embajador de Argentina en Brasil, con Daniel Scioli y además con Keiko Castro, que Keiko es el brazo ejecutor de Matías Lammens en el Ministerio de Turismo de la Nación. La persona que hace mucha política y que baja el territorio, es la segunda autoridad del Ministerio y que tiene a cargo todos los programas de 50 destinos, la promoción, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la promoción turística e inclusive quien ejecuta el Pre viaje, con lo que esto significa. Así que fue una jornada súper buena, sacamos mucho provecho”.

“Y además, lo que le vamos a pedir también que acompañen a las distintas Cámaras de Comercio y turismo del Valle de Uco tanto de San Carlos, Tunuyán y Tupungato, así que bueno, cosas muy positivas planteamos en un documento que ya lo hicimos, o sea lo que charlamos, lo planteamos en un documento y ya lo enviamos”, agregó.

Mercado competitivo, rutas y agua

A su turno, Scanio también dio luz sobre los proyectos en los que buscan trabajar con Nación. “La verdad que estamos ante una posibilidad muy importante, única, en donde queremos seguir fortaleciendo nuestra región y ante la posibilidad de la venida de Massa, trabajando en equipo para que estas políticas públicas sean consolidadas en el tiempo”.

“Recién hablaban del COINCE, creo que hay muchas actividades que podemos desarrollar en conjunto que tienen que ver con el turismo, con la comunicación, cuando hablamos de comunicación hablamos de caminos, de ese proyecto tan anhelando de la ruta Pareditas-Tunuyán que nos atraviesan a los dos departamentos (…)Estamos expectantes, la idea es fortalecer nuestro Valle de Uco paras proyectarlo al país y al mundo. Tenemos un mercado competitivo, Brasil, China y Chile son tres lugares donde nuestras materia prima va a parar y me parece loable que nosotros nos sigamos consolidando como región y cada vez nos conozcan más”, detalló

“Seguramente vamos a hacerlo partícipe a Tupugato, con el que tenemos características muy similares, poblaciones muy similares”, subrayó.

Morillas por su parte también puntualizó en las políticas de desarrollo productivo y exportaciones, así como el cuidado del agua. “Es muy importante haberle llevado a Massa este petitorio, esta integración regional que es muy importante porque fortalece a la marca Valle de Uco. Somos una región productiva con mucho potencial. Esto le daría a nuestra población un crecimiento muy importante. También el tema de la conectividad como decía Rolo, junto con trabajar en la doble vía, la ruta, también esta integración Valle de Uco- Brasil, trabajar al lado de nuestro productores con créditos blandos, también trabajar fuertemente el turismo”, señaló.

” Y no me quiero olvidar del tema del agua. Nosotros como región siempre hemos sido guardines del agua y lo queremos seguir siendo y hemos levantado la bandera de esto y Sergio se ha comprometido a estar al lado nuestro”, destacó.