Relato escalofriante: Un hombre se llevó un niño de la plaza y una mujer lo siguió y lo rescató

Ayer al mediodía, Paula miró por la ventana de su cocina y vio pasar un hombre con un niño… algo le llamó la atención… conocía al hombre, y sabía que no tiene familiares cercanos, menos niños… también le pareció conocer al chiquito… Su instinto de madre la obligó a salir a la vereda y mirar hacia dónde iba “ese hombre” con una criatura… Y vio que lo tomaba a la fuerza de la mano y lo obligaba a caminar más rápido! Ya no tuvo dudas que algo no estaba bien… comenzó a gritarle al sujeto, pero nunca se dio vuelta… al contrario, apuró el paso, y cruzó la calle.

“Qué tengo que hacer?” Se preguntó Paula desesperada. En su casa estaba con su hijo de 4 años, y no podía dejarlo, pero tampoco podía dejar que ese otro niño sufriera alguna desgracia. También pensó que si en ese momento llamaba a la policía, el sujeto se perdería entre las fincas, vaya a saber con qué destino final para el niño que llevaba de la mano.

Paula no dudó: cargó a su hijo en la camioneta y salió a seguir al sujeto que ya le llevaba mucha ventaja. Alcanzó a ver que se metía en una finca, justo en el momento en que los empleados iban saliendo. Llegó a la entrada de la finca y le preguntó a uno de los empleados que, por qué dejaron entrar a ese hombre con el niño. “Dijo que era familiar y que buscaban un perrito perdido” contestó el encargado, quien al escuchar el rápido relato de Paula, pone en alerta al encargado de la finca, y le dice que entre en la camioneta por la finca. Paula sigue su persecución, junto a su hijito Mateo que no cesa de preguntar a dónde van. Llega al final de la propiedad, y con más desesperación ve que el hombre ya ha cruzado un alambrado hacia otra finca, donde no lo podrá seguir en camioneta. Una mujer le cuida a su propio hijo, mientras ella sigue tratando de acercarse al sujeto… en un momento puede divisar una cabeza entre las plantaciones y comienza a gritarle con todas sus fuerzas. Por fin el hombre se da vuelta. “Qué hace con ese niño”? Le pregunta Paula, y le dice que lo traiga. “Es familiar mío” le responde el hombre, y agrega que buscan un perrito o un pájaro. “Traiga ese niño o llamo a la policía” amenaza Paula, y casi entre ruegos, con desesperación y valor de madre, le propone una salida al sujeto: “Salga a la ruta”. Al verse acosado cada vez más cerca, el hombre sale a la ruta.

En la ruta, Paula en contra mano logra alcanzarlo. El hombre sigue sujetando al chiquito que llora desesperadamente. Repite la historia del perrito perdido, y argumenta que “el cuida al niño porque su madre está trabajando en El Manzano”, y dice que dejará el niño a unas cuadras de su casa. Paula le dice que vuelva por el camino por el que vino, pensando en que las cámaras de su casa podrán grabarlo nuevamente.

Paula llega a buscar a la madre del niño, quien pensó que su hijo de 7 años seguía jugando en la plaza. Paula le cuenta todo lo sucedido, y la mujer no puede creerlo. Y la mujer desmiente toda la historia del hombre… el niño no tiene perro, y ella no está trabajando, sino en su casa.

En la tarde, Paula relata todo lo sucedido en la Comisaría de Vista Flores (después que pudo tranquilizarse, que le bajó la presión, y que pudo procesar todo lo que había pasado). Las cámaras de su casa son una prueba clave en lo sucedido.

Qué habría pasado si Paula no hubiera seguido su instinto y racionalidad de madre? Qué habría pasado si el “no te metas” hubiera ganado? Tal vez hoy lloraríamos o buscaríamos sin encontrar, como sucedió con Guadalupe o con tantos niños que son abusados, desaparecidos o muertos. No sabemos cuáles eran las intenciones del hombre… pero todo indicaba que no eran buenas… Ayer, Paula posiblemente evitó que algo malo pasara. Y eso, es lo más importante.

Oficialmente, a través de fuentes policiales pudo saberse que ya existe un proceso de investigación a cargo de la Fiscalía. Hasta el momento no ha habido detención. Además de Paula, que ya conocía de vista al hombre, y que le llamaba la atención su cercanía con los niños, decenas de personas se han comunicado con ella para agradecerle, y también contarle algunas experiencias desagradables con el sujeto. La familia del niño pedirá la detención del hombre, o en su defecto, una medida perimetral que no le permita acercarse.

(Relatado por Paula Morales, vecina de Vista Flores)