Renunció la titular del Inadi en Mendoza por “diferencias políticas y de gestión con la conducción del organismo”

by | Feb 3, 2021

Tras el escándalo de Victoria Donda, Karina Ferraris anunció que deja la delegación en la provincia del Instituto contra la Discriminación disconforme con “la conducción del organismo”.

Karina Ferraris, que desde hace un año dirigía la delegación en Mendoza del Inadi, renunció al cargo por “diferencias políticas y de gestión con la conducción del organismo”, según anunció la propia ex funcionaria en las redes sociales.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo quedó envuelto en el escándalo luego de que trascendiera que su titular, Victoria Donda, no le hacía los aportes patronales a su empleada doméstica. Después de este hecho, Donda no solo no renunció sino que fue ratificada en el cargo por el propio presidente Alberto Fernández.

Aunque no lo explicita, puede leerse en la justificación de su salida del Inadi Mendoza la disconformidad de Ferraris con esta actitud de Donda, de quien también se conoció que le había ofrecido a su empleada trabajo en el organismo nacional.

Sin embargo, la dirigente del partido Somos en Mendoza (fundado por Donda y aliado del Frente de Todos) ratificó que continuará apoyando al gobierno nacional: “Seguiremos aportando y construyendo nuestro gobierno del Frente de Todos, con Alberto y Cristina, para poner a la Argentina de Pie. Nos vemos en las calles”, escribió la también ex integrante de Libres del Sur, partido que hoy forma parte de Cambia Mendoza y con el que ella llegó a ocupar una banca de concejal en Las Heras dentro del bloque oficialista del actual intendente Daniel Orozco.

Fuente: Los Andes