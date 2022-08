¡Risas y diversión! Tupungato festejó el Día del Abuelo a lo grande: hubo espectáculos y sorpresas

De la propuesta participaron alrededor de 150 personas.

Este jueves pasado abuelos y abuelas, junto a sus familias, pasaron una tarde diferente en el Salón de Actividades Culturales Artísticas donde se llevó a cabo el festejo por su día, el cual se conmemora cada 26 de julio según el calendario nacional.

De la propuesta participaron alrededor de 150 personas quienes aplaudieron la muestra teatral: “El gaucho del pedemonte” interpretada por dos elencos: “Canas al aire” de radio teatro y el elenco folklórico “José Hernández” quienes integraron la parte musical.

“Vendría a ser una pequeña historia de Rosana Champane que es una de las integrantes, ella es productora de lo que sería “Canas al aire” y es un pequeño fragmento de la vida de un gaucho antes de la partida a la Gesta Sanmartiniana, en su introducción este payador cuenta cómo decide ir hacia la lucha con el General, entonces vimos que justamente, Hugo Luna, tenía cuadros muy interesantes también que se iban a presentar entonces decidimos fusionarnos –con el elenco de folklore-” contó brevemente el director del elenco, Walter Martínez.

Seguidamente, destacó: “Fue un feedback que se fue dando porque tanto los actores como los bailarines fueron aportando energía y la gente tomó esa energía y también la hizo propia, entonces se armó un ambiente muy lindo como que prácticamente el público también participaba de la historia”.

Luego del espectáculo artístico -propuesto por la Dirección de Atención de Adultos Mayores, del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia- las y los adultos mayores participaron de un dinámico juego que los desafiaba a buscar entre sus pertenencias objetos específicos como: una foto de sus nietos/as, un pañuelo de tela; también hubo una competencia de baile e incluso premio para el mejor look.

“Yo soy de Buenos Aires de San Miguel, y yo la pasé hoy fabuloso encima me voy con un regalo que no me lo esperaba, la verdad que ha estado muy lindo, una fiesta fenomenal que hicieron para los abuelos que la verdad me pone contento” expresó feliz Pascual Monrroy.

Por otro lado, agregó: “Me llevé el premio por el ‘Mejor Look’ y me quedé sorprendido la verdad, entre tanta gente que no conozco para mí es un orgullo, así que estoy feliz, no tengo palabras para decir y la verdad lo felicito al Intendente” contó este auténtico adulto mayor de 73 años, abuelo de 10 nietos y un bisnieto.

También cantaron y disfrutaron junto al show musical a cargo del joven Gastón Suarez quien eligió un repertorio de canciones de las décadas del 60 y 70 que fue muy aclamado por el público presente.

Por otra parte, cada abuelo y abuela recibió un ticket con un número para luego participar de una rifa que contó con 80 premios sorteados al final del evento, entre los que había pañuelos, carteras, camperas de abrigo, sweaters, camisas, remeras y también mantas tejidas por las alumnas de los talleres de la Dirección de Gestión Cultural.

Stand Saludable

Durante toda la tarde, los espectadores pudieron deleitarse con variedades de jugos naturales realizados con banana, durazno y zanahoria; otra opción con kiwi, espinaca y manzana verde; y otro de beteraba, frutilla y naranja con propiedades y beneficios para personas con hipertensión, diabetes, colesterol elevado y con propiedades depurativas; como así también habían refrescantes limonadas para mantenerse hidratados, todo esto, en un stand saludable preparado por la Nutricionista Andrea Lucchesi, de la Dirección de Desarrollo Social.

Desde el Municipio también se dispuso movilidad para que los residentes del Hogar de Ancianos “Edith Ruiz de Correa” del distrito Ciudad y del Taller Cognitivo para adultos mayores de San José pudieran disfrutar y ser parte de este gran festejo.

Por supuesto estuvo presente la Reina del Adulto Mayor, Rosa Sosa y las representantes vendimiales de Tupungato; quienes disfrutaron junto a los abuelos y abuelas.

“Gracias al señor Intendente Gustavo Soto, que es quien nos impulsa a seguir siempre adelante para que puedan pasar estos eventos que a la gente mucho le gusta” manifestó el coordinador del Área del Adulto Mayor, Alejandro Sosa, quien además expresó el deseo de poder repetir esta fiesta el próximo año.

Este evento sacó a relucir la energía y vitalidad de las personas mayores de Tupungato, quienes rieron a carcajadas, pusieron el cuerpo en movimiento y se mostraron activos y participativos, objetivos que busca el Área a cargo promoviendo el envejecimiento saludable.

Fuente: Prensa Tupungato