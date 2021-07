Robaron en la Liga de Lucha Contra el Cáncer de Tupungato por tercera vez en la semana

El edificio sufrió robos del lunes a hoy.

Una vez más entraron a robar en la Liga de Lucha Contra el Cáncer de Tupungato. Se trata de la tercera vez que delincuentes ingresan al edificio en la semana y la institución se manifestó en las redes sociales.

En este lugar se presta servicio a la comunidad desde hace 5 años y prácticamente desde su apertura viene sufriendo una seguidilla de robos que suman alrededor de 50. La asociación sin fines de lucro atiende a pacientes oncológicos y además en pandemia también extiende su ayuda a personas con Covid-19.

“Han robado tres veces. Lunes, martes y miércoles”, comentó Nelly Baigorria, referencia de la LILCEC en diálogo con El Cuco Digital.

En tanto, desde la institución manifestaron en Facebook: “La inseguridad en Tupungato no tiene límites, no se respeta nada ni a nadie. La policía hace todo lo humanamente posible. Pero ya basta señores, dejen de hacer daño”.

“La Liga de Lucha contra el Cáncer de Tupungato está para ayudar a quienes nos necesitan. No sólo pacientes oncológicos, también estamos ayudando a familias con COVID, personas con discapacidad, niños abandonados por sus padres, personas vulnerables. Acompañamos pacientes tanto en la parte médica cómo económica. Somos una asociación sin fines de lucro, todo lo hacemos de corazón y con el apoyo de la comunidad del departamento”.

Además dejaron un mensaje para los ladrones: Muchos de Uds; me refiero a quienes ayer y hoy entraron a robar. Pueden necesitar en algún momento de nuestra ayuda y no tengan dudas que vamos a estar, pero por favor no nos sigan haciendo daño. Para nosotros no existen grietas ni banderías política. Nuestro objetivo es el bien común de nuestro departamento. No es tan difícil de entender. Estamos para dar una mano. Dejamos horas de nuestro descanso para servir a los demás. Espero lo entiendan.