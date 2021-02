Robo en el persa de Tunuyán: hicieron un boquete en el techo y se llevaron más de $650 mil entre efectivo y ropa

by | Feb 2, 2021

Recolectan videos para dar con los autores del robo.

Un local fue blanco de un cuantioso robo. Los ladrones hicieron un boquete en el techo por donde entraron y se llevaron alrededor de $50 mil en efectivo y más de $600 mil en ropa. La tienda está dentro del persa “grande ” de Tunuyán, ubicado en calle Chile e Irogoyen.

El hecho se registró durante la madrugada del domingo y la hija de la propietaria fue quien dio cuenta de la situación horas más tarde y dio aviso a la Policía luego de encontrar el lugar destrozado: maniquíes tirados, estanterías vacías y machimbre desprendido fue el escenario con el que se encontró la joven.

“Vi luz prendida, me asomé por la ventana y vi que había machimbre desprendido, tergopol, arenilla, maniquíes tirados, estanterías vacías. Después me percate de que no estaba la luz prendida, sino que venía de un boquete que habían hecho en el techo”, relató en diálogo con El Cuco Digital.

“Salí a la calle a ver si había algo. Estaba la cortina tirada, había prendas de ropa. Llamé a la Policía y se hizo todo el procedimiento. Habían usado un banco para salir, la cortina para sacar ropa, habían dejado ropa tirada en el techo”, contó.

” En las cámaras vimos vehículos, vimos a pibes que se señalan, que se hacen señas con el celular pero no hemos podido identificar las patentes. Se llevaron plata, ropa y lo que nos parece más extraño es que hayan entrado por el techo rompiendo chapas, machimbre…”, añadió.

Los ladrones también habrían dejado bolsones de ropa en la acequia, que luego fueron recogidos por una mujer (aparentemente enfermera) y un hombre que viajaban a bordo de una ambulancia.

“Lo que el sereno me pudo comentar es que llegó una ambulancia, y sacaron bolsones de ropa de la acequia. Él no sabía que eran bolsones de ropa, como él no puede salir, nunca se imaginó que habían entrado al local”, comentó la joven.

“El sereno me constató que se bajó la enfermera y un hombre mayor, y cargaron cosas en la ambulancia, desconozco de dónde”, remarcó.

La Comisión Directiva del persa, junto con la propietaria, recolectan videos para esclarecer el hecho.