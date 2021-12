Robó en una tienda y tras conocerse el hecho, su papá dio la cara por él y pago lo sustraído

Ocurrió en Tupungato

Este miércoles, la dueña de un local de ropa ubicado en Tupungato compartió en las redes sociales un video donde se podía ver como un joven agarraba una prenda de vestir y se la metía en la ropa para llevársela sin pagar mientras su amigo estaba comprando.

La filmación de unos pocos minutos se viralizó rápidamente ya que los usuarios empezaron a compartirla y también a opinar sobre el hecho. En el video se podía ver a cuatro chicos, sin embargo, solamente uno de ellos tomó una indumentaria.

Este jueves, luego de la repercusión, la dueña del local contó nuevamente en las redes que el padre del chico que se llevó la ropa sin pagar vino a abonarla. Por lo tanto, la comerciante decidió eliminar el video ya que todo estaba arreglado.

“Ya estoy cansada que me roben siempre. Se perdían las prendas y como no tenía cámaras antes no podía ver, por eso me frustré y cuando lo vi en las cámaras los publiqué. A todos nos cuesta, todos trabajamos con esfuerzo”, aclaró.

Luego, pidió disculpas por no aclarar anteriormente que aunque se veían cuatro personas en el video, dos de ellas estaban comprando con total normalidad y quedaron registradas en la secuencia por qué estaban presentes cuando sucedió el robo.