Roger Federer anunció su retiro del tenis: ¿cuándo será su último torneo profesional?

El suizo de 41 años confirmó mediante una emotiva carta y un video que ya no jugará más de manera profesional después de la disputa de la Laver Cup de la semana que viene en Londres.

Roger Federer, uno de los mejores tenistas de la historia, anunció este jueves su retiro, aquejado de una serie de lesiones en la rodilla. A través de sus redes sociales, el suizo de 41 años confirmó mediante una emotiva carta y un video que ya no jugará más de manera profesional después de la disputa de la Laver Cup de la semana que viene en Londres, en la que significará su despedida del deporte en el que brilló durante más de dos décadas.

“Esta es una decisión agridulce, porque voy a extrañar todo lo que me ha dado el tour. Pero al mismo tiempo, tengo mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas de la tierra”, indicó el tenista nacido en Basilea en el mensaje que difundió en sus cuentas de las redes sociales Twitter e Instagram. “Me dieron un talento especial para jugar al tenis y lo hice al nivel que nunca imaginé, durante mucho más tiempo del que jamás creí posible”, añadió el suizo, ganador de 20 títulos de Grand Slam y considerado por muchos el mejor tenista de la historia.

“Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos durante más de 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que nunca habría soñado y ahora debo reconocer que es el momento de terminar con mi carrera competitiva”, explicó el suizo para argumentar su decisión.

No por no esperada, la noticia deja de conmover. Federer no jugaba un partido oficial desde Wimbledon 2021, cuando cayó en tres sets ante el polaco Hubert Hurkacz. Luego de esa caída anunció que debía operarse de su rodilla, razón por la que se iba a perder el resto de la temporada. Más allá de tres intentos, con diferentes operaciones, el suizo nunca pudo regresar a la competición. Por eso, el 12 de julio salió del ranking de la ATP por primera vez en 25 años, ya que desde ese momento no sumaba ni un punto en el escalafón.

Federer: cuándo será su último torneo profesional

Máximo ganador de títulos en Wimbledon con ocho conquistas, Federer se vestirá de tenista profesional por última vez en la Laver Cup, un torneo de exhibición que se jugará entre el 23 y 25 de septiembre próximo en Londres. Como parte del equipo de Europa y capitaneado por el mítico sueco Bjorn Borg, el suizo compartirá la formación con el español Rafael Nadal, el serbio Novak Djokovic, el británico Andy Murray, el griego Stefanos Tsitipas y el noruego Casper Ruud, flamante finalista en el US Open.

“La Copa Laver de la semana que viene en Londres será mi último torneo ATP. Jugaré más al tenis en el futuro, por supuesto, pero no en los Grand Slams o en el circuito”, remarcó el helvético. De esta manera quedó descartada la posibilidad de que Federer participara en el ATP 500 de Basilea, entre el 24 y 30 de octubre, cuando se especulaba su adiós frente a su público.

Fuente: Página12