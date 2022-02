Rosa «Coqui» Sosa se convirtió en la nueva Reina del Adulto Mayor 2022 de Tupungato

Participó junto a otras seis candidatas de la elección.

Este fin de semana Tupungato disfrutó un año más la Fiesta del Adulto Mayor con una gran convocatoria de vecinos y vecinas que se sumaron a acompañar a este sector etario que demuestra su participación activa y comprometida en diferentes eventos y actividades.

La celebración tuvo como lugar de encuentro el SAAyC (Salón de Actividades Artísticas y Culturales) el cual fue recibiendo desde temprano a familiares, amigos y las infaltables barras de las 6 candidatas que llegaron preparadas, lookeadas y con mucha energía para alentar a su favorita durante toda la noche.

“Lo importante es la reunión, la unidad de la familia, el acompañamiento y hacer sentir a un sector de nuestra población como lo son los adultos mayores importantes, porque son importantes, porque de ellos tenemos muchas cosas para aprender y en un país que no cuida bien a sus abuelos, a sus adultos mayores, estas cosas, este mimo al alma que les damos desde la Municipalidad y que lo hacemos con muchas ganas, con mucho amor está bien que lo hagamos” afirmó el intendente Soto.

Luego de ser presentadas las hermosas damas y hacer su paso por el escenario, donde las esperaba la resplandeciente Reina saliente Gladys Lizarde, se abrió la votación que estuvo a cargo del público presente.

Mientras tanto, las autoridades y los presentes disfrutaron de números artísticos que hicieron rememorar épocas de antaño de la mano del auténtico Carlos Adrián y que pusieron a bailar al público en la voz del querido Daniel Suarez.

Una vez finalizada la votación y de cantar y bailar junto a los artistas se continuó con el recuento de votos que concluyó en un total de 57 votantes (según las 2 terminaciones de DNI sorteadas al inicio de la Fiesta).

El momento más esperado había llegado, el canto de los votos hizo vibrar a todas las personas y ni mencionar la ansiedad de las candidatas que a pesar de los nervios lucían maravillosas y felices de participar.

Finalmente se conoció a la nueva representante de los vecinos de la tercera edad: con 12 votos la querida Rosa Sosa se consagró con los atributos reales y la alegría en el lugar explotó, el público la aplaudió fervientemente y su barra conformada por su numerosa familia, amigos y con el notable amor y orgullo de sus nietos y nietas estalló de emoción.

“Estoy muy contenta, muy feliz y quiero agradecer a toda la gente que me apoyó, a mis nietas que las amo y que han trabajado para hacerme los suvenires, para hacerme los carteles y gracias a toda la gente que me votó y me apoyó, jamás pensaba a la edad que tengo estar arriba de un escenario con una corona y una capa” expresó Rosa.

Para “Coqui”, como le dicen las personas que más la conocen y quieren, este momento es sumamente especial, ella siempre ha estado involucrada con el “mundo real”, es un icono de Vendimia, una apasionada y dedicada mujer que ha llevado adelante un particular rol, años tras año ha estado detrás de la búsqueda de candidatas a reinas vendimiales promulgando la importancia de esta figura e incentivando a las jóvenes tupungatinas a continuar con esta tradición: “Yo siempre busqué a la reina de El Peral y tuve varias reinas del Departamento y ahora está Mayra Tous como la Reina de la Provincia y me tocó que ella me viniera y me saludara y me pusiera los atributos así que muy feliz porque yo a Mayra la amo” expresó felizmente y aseguró que representará a su departamento con compromiso y orgullo.

También fue una noche emotiva para Gladys quien se despidió de los atributos y de una etapa que quedará en su corazón “Gracias a todos ustedes, nunca pensé que me iban a tratar tan bien, no tengo más que palabras de agradecimiento, fue muy lindo”.

Otro de los momentos especiales de la noche fue el abrazo entre las candidatas y el saludo a la nueva representante, el compañerismo y el afecto nunca faltó a lo que Rosa hizo referencia: “Gracias a las chicas, que fue un grupo muy lindo, nos hicimos amigas, nos conocíamos de pasada y ahora estamos como amigas y espero que ellas también cuando lo necesite me acompañen”.

Sin lugar a dudas fue una gran Fiesta, y las demás candidatas también fueron agasajadas con variados premios que llegaron de la mano de prestadores turísticos, entre los cuales habían: noche de alojamiento, almuerzos, copa y vino de autor y boucher de helados. Además desde el Municipio recibieron ramos de flores, un obsequio y una manta artesanal realizada por alumnas de los Talleres Culturales.