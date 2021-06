“Sal del bucle del dolor”: dictarán un webinar gratuito sobre fibromialgia

Será disertado por Raquel Jiménez, psicopedagoga y terapeuta Gestalt, el próximo martes.

El martes se dictará el weibinar gratuito “Sal del bucle del dolor”, a cargo Raquel Jiménez. psicopedagoga y terapeuta Gestalt.

Su pasión por las relaciones humanas y por saber cómo funcionamos, la llevaron a donde hoy se encuentra , realizando acompañamientos grupales e individuales para mujeres que conviven con su dolor y desean mejorar.

Alguna vez te preguntaste ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me duele si no tengo nada? Así comenzó hace 23 años el camino de Raquel

“Buscaba y buscaba con infinidad de formaciones hasta que tanto por la parte de la pedagogía como de la psicología di con los modelos humanistas, aquellos que trabajan con procesos, atienden a la interrelación de todo como un sistema, respetan los diferentes ritmos atendiendo a que no todos somos iguales, y sobre todo, incluyen la experimentación como base del aprendizaje y el cambio”, destacó Raquel.

“Ahí es cuando me especializo en la terapia Gestalt integrativa, una terapia humanista que incluye técnicas de los diferentes modelos humanistas, lo que me permite poder ofrecer diferentes ejercicios según la persona” explicó.

“Este camino unido al saber y la experiencia acumulada de psicopedagogía, hicieron una gran combinación para que la información pueda llegar, entenderse e integrarse en mis sesiones, talleres, cursos y conferencias”, destacó la psicopedagoga.

“Durante todo este camino la vida me pone delante el poder aplicar estos conocimientos con personas que padecen dolores disfuncionales y fibromialgia, en colaboración con otros profesionales, y mi pasión me empuja a no poder decir que no, y a seguir cada día formándome un poco más y seguir investigando para poder acompañar a más personas que desean rebajar su nivel de dolor y malestar”, agregó.

La transmisión iniciará a las 12 (hora Argentina), 17 (hora España) y serán 2 horas de contenido gratuito para aprender y disfrutar. También se hablará de la posibilidad de disfrutar de una formación vivencial para mejorar los estados psicoemocionales y en relación con la fibromialgia. Además quienes se inscriban recibirán la grabación en sus mails.

Contacto: integrasalut / +34 623 14 34 41

Contacto en Argentina: 2622467161 (Ariadna García)