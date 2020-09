San Carlos: le robaron la moto de la puerta de su casa y pide ayuda para recuperarla

Ocurrió en Eugenio Bustos.

El pasado vienes por la noche, delincuentes robaron una moto que estaba estacionada en una casa del distrito de Eugenio Bustos del departamento de San Carlos. El hecho ocurrió entre las 22:00 a 00:00 horas en el barrio Huayquerías y la dueña solicita ayuda a la comunidad para encontrar el rodado. Se trata de una moto 110 cc color blanca y negra con una imagen de una mano de Fátima en su parte delantera.

“Salí a la vereda de mi casa y no me di cuenta que faltaba la moto que dejo siempre en la puerta d mi hogar, en cuanto di la vuelta note que ya no estaba, automáticamente llame al 911 para dar aviso, luego me dirigí al lugar hacer la respectiva denuncia”, contó Patricia en comunicación con El Cuco Digital.

La Policía siguió algunas pistas al día siguiente para dar con el paradero de la moto, pero después de haber llegado al lugar a realizar el reconocimiento, la mujer constató que no era la suya.

“Quiero pedirle a la comunidad si ha visto alguna moto con las características de la mía, de aviso a la policía, es el único medio de movilidad que tengo”, agregó la víctima del hecho.

En el lugar trabajó unidad investigativa San Carlos, personal de Comisaría 18 de San Carlos.

Para información comunicarse con Patricia al 2622-302833.