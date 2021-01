San Carlos puso en funcionamiento un quirófano veterinario móvil para castraciones

Se espera que en un mes se pueda llegar a todo el departamento. Así lo aseguró la directora de Inspección General, Yemina Ghilardi.

El departamento de San Carlos cuenta con un quirófano fijo que funciona todos los días viernes desde las 8 de la mañana. Desde esta semana se suman las cirugías móviles en las distintas localidades, los miércoles a partir de las 16 horas.

En diálogo con El Cuco digital, Yemina Ghilardi, Directora de Inspección General, aclaró muchas dudas, y explicó cómo funcionará este nuevo quirófano.

¿Cómo ha surgido esta nueva idea? ¿Cómo han podido llegar a concretarla? Porque tengo entendido que durante mucho tiempo San Carlos no tuvo móvil veterinario.

La realidad es que en el departamento de San Carlo había un veterinario que realizaba cirugías en el quirófano y luego que él se jubiló, entre una cosa y otra pasó un tiempo y no se hicieron cirugías y quedó muy postergada la situación de cirugías veterinarias en el departamento de San Carlos.

Cuando entramos nosotros fue un saldo pendiente para el intendente municipal, resolver la cantidad de animales en situación de calle que tenía el departamento de San Carlos y que se iba acrecentando día a día más con la reproducción animal.

Como que era una latente que siempre tenían presente…

Sí, sin duda. Y considerando además, que era fácil evidenciar. Entonces, controlar es deber del Estado Municipal, controlar la curva poblacional de los animales domésticos en situación de calle. Entonces, lo primero, como primer objetivo fue poner en funcionamiento el quirófano fijo municipal, que hacía por lo menos, 4 años a más que no funcionaba. Entonces contratamos profesionales a cargo, hicimos un listado de cosas y el quirófano está funcionando, fijo, al lado del matadero municipal, todos los viernes con 10 cirugías, donde hay dos médicas veterinarias disponibles para realizar las cirugías veterinarias.

¿Cuál es la calle? ¿Cuál es la dirección?

Es Callejón Boneti y Calderón, ahí queda el móvil veterinario fijo en la Villa Cabecera de San Carlos. Pero más allá de eso, qué nos pasaba, habían muchos ciudadanos sancarlinos que a veces no arrimaban sus mascotas hasta el quirófano, entonces quedábamos lejos, considerando que San Carlos tiene grandes distancias, entonces por ahí si un vecino de Tres Esquinas, Chilecito, Pareditas, Paso de Las Carretas quería hacer una cirugía era todo un viaje llegar hasta el quirófano fijo. Lo que se hizo a continuación fue tratar de pensar en un móvil veterinario, que era también una deuda que el intendente tenía con algunas proteccionistas, y que se había comprometido a solucionar.

En esta construcción, el móvil quedó listo y lo estuvimos utilizando en la campaña de vacunación y pensábamos aplicar ahora todo lo que era este tipo de cirugía. Hasta el momento el Municipio ha realizado 87 cirugías a partir de octubre del año pasado, aproximadamente, que es un montón para un pedacito del 2020, sumado a la pandemia que nos demoró muchísimo con los insumos y un montón de movimientos administrativos que son lógicos a la hora de hacer un gasto público.

El cronograma de cirugías fijas está determinado y a partir de esta semana arrancamos con el móvil veterinario por todos los distritos.

Con respecto a los requisitos ¿qué animales se puede llevar? ¿A partir de qué edad?

Son detalles importantes, los ciudadanos tienen que entender, no es simplemente agarro mi mascota y caigo al móvil veterinario. Porque como toda cirugía demanda de un pre quirúrgico indagatorio; preguntar si está alzada, si está preñada, cuándo se alzó por última vez, cuántos tiene aproximadamente, qué peso tiene, mucha información.

Se va a empezar con un sistema de turnos para que el vecino no se tenga que desplazar hasta la Villa Cabecera de San Carlos a pedir el turno en persona y para que le podamos explicar todo esto al vecino, porque por ahí telefónicamente el vecino no te entiende cuando vos le estás explicando todo y se colapsa la línea (…).

Lo que hemos implementado hacer es, el día que el móvil veterinario esté en La Consulta, todos los vecinos de La Consulta pueden arrimarse a donde está el móvil a solicitar su turno. Y la chica administrativa, vamos a colocar una secretaria de las dos doctoras, que va a estar afuera recepcionando a las personas que traen sus mascotas y además recepcionando a quienes quieran anotar turno para sus mascotas.

Lo que sí, tenemos mucha demanda, entonces por ahí, si vienen 30 personas a anotar a su mascota obviamente no les va a tocar el mes que viene, porque son 10 cirugías por vuelta. Entonces van a tener que ver, si la persona puede arrimar su mascota hasta la Villa (al quirófano fijo); si no puede se le otorgará el mes siguiente en el lugar de donde saque el turno. Y si por alguna causa no sabe no sabe si está alzada o no, tiene dudas, ahí mismo puede ponerse la vacuna anticonceptiva para ir estirándole el turno hasta que podamos salir de esta gran demanda, que hay gente que necesita hacer cirugía, porque por lo menos turnos pendientes, hay más de 190 turnos pendientes.

¿Cuántos turnos se van a entregar por cada distrito?

Son diez cirugías todos los viernes y por distrito otras diez cirugías más. Aproximadamente 70 u 80 cirugías. Básicamente el objetivo como mínimo son no menos de 60 y no podemos sobrepasar las 80 por una cuestión de insumos, porque la compra de insumos está regulada. Eso también tiene que entender la gente, no es que se puede hacer cirugías a lo loco, porque la cantidad de quetamina, que es la droga que se necesita para dormir a los animalitos, está regulada por el colegio médico veterinario, la compra de los frascos de quetamina y hay que estar justificando cada mililitro de gasto.

¿Es una cuestión de presupuesto o es una cuestión más protocolar?

Es más protocolar por el Colegio Médico Veterinario y porque además los pedidos que nosotros manejamos van demorando, entonces tenemos pedidos para ir haciendo de a 90 cirugías, por ejemplo; tenés que ir esperando que te lleguen los otros insumos para el resto de las cirugías. Tenés que manejar los vencimientos, tenés que manejar la documentación que te pide el Colegio para comprar los insumos. Es mucha información que por ahí la gente se enoja y por eso nosotros necesitamos la instancia presencial para explicar la situación.

¿Cuántos días va a estar el móvil en cada distrito?

Es un día. Tenemos pensado que sea miércoles de cada semana en los distritos y viernes el día fijo. El lunes de la semana que viene es un día que la doctora quiere sumar turnos por todos los feriados de navidad y año nuevo que no se dieron turnos. A la semana siguiente, el miércoles 20 estamos en el CIC de Chilecito.

¿El turno se saca presencialmente y ahí se sube al sistema o lo pueden sacar por internet?

Tienen que ir presencialmente porque necesitamos explicarle esto a la gente. Pueden arrimarse al móvil, no hace falta que lleguen a la Villa Cabecera de San Carlos, si yo voy al móvil en La Consulta, me arrimo y pregunto y ahí me van a explicar, me van a informar y me van a agendar turno.

Y el móvil ¿en qué horarios va a trabajar en los distritos?

El horario está determinado, por el momento, a partir de las 16 horas, por distrito, que es el horario siesta (…). Pero en el quirófano fijo, todos los viernes, en la Villa cabecera de San Carlos, turno mañana, arrancan a las 8 y hacen hasta las 13 horas las chicas.

Poniéndome en el lugar del vecino, si tal día sé que va a estar el móvil en La Consulta, voy y pregunto en persona y ¿ahí me llevo mi turno para la otra semana?

No, porque es al mes siguiente… Una semana por distrito, entonces al mes siguiente vuelve a La Consulta. Porque la idea es llegar en un mes a todo San Carlos.

Y lo que nosotros hacemos es, el día lunes de cada semana previo, llamar a todos los números telefónicos de los turnos de ese día para pasarles las indicaciones (…) porque el turno tiene que asegurarse sobre la semana. Nosotros tenemos una persona específicamente encargada de eso, de recepcionar los turnos y de confirmarlo (…).

¿También van a estar dando inyecciones anticonceptivas o pastillas?

La inyección anticonceptiva también se implementó en esta gestión, porque antiguamente se hacía anticonceptiva solamente con la campaña, se compraba mucho y se desparramaba con la campaña y listo. Nosotros ahora no solamente hacemos la campaña, sino tenemos días fijos, donde martes y jueves la doctora está en el laboratorio municipal poniendo inyecciones anticonceptivas a cualquier persona que lleve su mascota.

¿En qué casos se coloca la inteconceptiva y en cuáles se hace la castración?

La gran mayoría prefiere hacerles, obviamente, la cirugía. Pero la cirugía como te digo, hay que asegurarse del conocimiento del animal. Y por ahí te llega un animal de la calle y lo adoptás, vos no sabés cuándo se alzó la última vez, no sabés si tuvo una parición, no sabés qué edad tiene; entonces la doctora no va a decir, me llegó un gatito hoy y hago la cirugía hoy. La doctora te va a decir pará, conocelo un poco, esperá que el gato se familiarice con tu vivienda, fijate, te voy poniendo la anticonceptiva, para que no se te alce, para prevenir, pero esperate un poquito que podamos asegurarnos que tiene más de 6 meses el gato (…) no se te alza, no se te preña y alcanzás a llegar a la cirugía.

Cronograma del quirófano veterinario municipal- San Carlos

