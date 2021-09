San Carlos: un agente sanitario habría cobrado su jubilación durante 8 meses sin que ella lo sepa

Además, según la denuncia, la vecina y su hija vivían en un campo del que el hombre es dueño y las habría trasladado a un galpón donde no tienen acceso a servicios básicos.

Una mujer fue víctima de una presunta estafa en San Carlos. Según denunció, un agente sanitario estuvo cobrando su jubilación durante 8 meses sin que ella lo sepa.

El hecho ocurrió luego de que el año pasado, la vecina, oriunda de Pareditas, le pidiera al hombre que averiguara sobre su jubilación. Cabe destacar que los agentes sanitarios son el primer contacto que tienen los puesteros y la gente que vive en el campo.

De acuerdo al relato, el sujeto se habría dirigido el uniforme de agente sanitario hasta ANSES, donde se habría presentado como el apoderado de la víctima, le habrían brindado la información correspondiente y posteriormente habría empezado a cobrar.

A su vez, el hombre es dueño de un campo donde vive la víctima y su hija, y las habría sacado del lugar y traslado a un galpón donde no tienen nada.

“Nosotros nos pusimos en contacto con el delegado de acá de Pareditas para que le lleven algo; no tienen gas, no tienen baño, no tienen agua, no tienen luz, no tienen nada, así que supongo que este fin de semana va a ir alguien a llevarles lo que necesiten”, informó a El Cuco Digital una periodista de la zona.

“Yo he estado hablando toda la semana sobre el tema; la indignación que tiene la gente acá en Pareditas; dicen que devuelva el dinero a la señora y que él se vaya del trabajo, que alguien tome alguna medida porque él está yendo a trabajar como si nada”, agregó.

Según indicaron fuentes oficiales, las autoridades sanitarias locales están en conocimiento de la situación. Hay una investigación en curso por parte de la Oficina Fiscal de Comisaría 18º.