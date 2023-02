San Valentín 2023: por qué cada 14 de febrero se festeja el Día de los Enamorados

La tradición se remonta al siglo III en la antigua Roma y, si bien hoy tiene tintes románticos, nació a partir de una historia trágica.

Cada 14 de febrero se celebra el Día de los Enamorados, también conocido como San Valentín. Si bien en la actualidad se celebra en varias partes del mundo con tintes románticos entre parejas, la historia tiene un origen trágico: una ejecución.

Según la versión más difundida, la tradición se remonta al siglo III en la antigua Roma, durante el imperio de Claudio II. Al emperador—poco romántico, pero práctico—se le ocurrió que necesitaba soldados más enfocados en las batallas y que no se distrajeran con parejas o hijos. Así que decidió prohibir los matrimonios entre la gente joven.

Esta medida no fue bien recibida entre los enamorados, que siguieron casándose en secreto y con la ayuda de Valentín, un sacerdote que unía a las parejas y las bendecía. Pero Claudio II se enteró lo que ocurría y ordenó la detención de Valentín, que fue condenado a muerte por desobedecer sus órdenes. La ejecución fue, precisamente, un 14 de febrero del año 270.

Siglos después, el papa Gelasio I santificó a Valentín y la fecha de su ejecución fue agregada al calendario litúrgico. Desde entonces, cada 14 de febrero se celebra el Día de los enamorados o San Valentín, en honor al sacerdote que murió para ayudar a las parejas a unirse.

Sin embargo, hay al menos dos versiones más de Valentines “alternativos” vinculadas a la fecha conmemorativa. Una es la de un obispo de Terni, una localidad cercana a Roma, y otra sobre un mártir del norte de África.

En otra versión, con orígenes precristianos, el Día de San Valentín es una tradición surgida del festival romano de tres días conocido como las Lupercales. En honor al Dios de la Fertilidad, el festival caía en la mitad de febrero, marcando el inicio oficial de la primavera.

Otras efemérides

● 1898. Nace en Corrientes Raúl Scalabrini Ortiz. Uno de los puntales del revisionismo histórico, fue autor de Política británica en el Río de la Plata e Historia de los ferrocarriles argentinos, además del ensayo El hombre que está solo y espera. Se aproximó a Forja y apoyó al peronismo. Murió en 1959.

● 1929. Al Capone dirime una interna con una banda rival de Chicago en lo que se conoce como la Matanza de San Valentín. En el Día de los Enamorados, siete integrantes de la llamada “Pandilla del Lado Norte” son puestos de espaldas y acribillados en un garaje por cuatro hombres disfrazados de policías. Nunca se identificó a los asesinos y se habla de complicidad de la propia policía de Chicago.

● 1938. Nace Antonio Dal Masetto en el pueblo italiano de Intra. Llegó a la Argentina a los doce años. En 1964 apareció su primer libro de cuentos, Lacre. Considerado uno de los grandes narradores argentinos, entre sus novelas destacan Siete de oro, Fuego a discreción, Siempre es difícil volver a casa, La tierra incomparable, Hay unos tipos abajo y La última pelea. Falleció en 2015.

● 1988. El ex campeón mundial de boxeo Carlos Monzón asesina a su esposa Alicia Muñiz en Mar del Plata. La mujer es asesianda a golpes en un crimen que conmociona al país. Aun no se hablaba de femicidios, sino de “crimen pasional”. En julio de 1989, Monzón recibió una condena a once años de prisión. Murió en 1995 en un accidente de auto, en una salida transitoria de la cárcel.

● 1989. Muere en su ciudad natal de Filadelfia el ornitólogo James Bond. Tenía 89 años recién cumplidos. Su libro Pájaros de las Indias Occidentales figuraba en la biblioteca de Ian Fleming, que tomó el nombre de su autor para un personaje de ficción: un espía británico. Fleming admitió que tomó el nombre de Bond para 007 y que lo usó porque quería que sonara lo más sencillo posible.

● 1989. El ayatolá Ruhollah Khomeini dicta una fatwa, un pronunciamiento legal dentro del Islam, y promete el Paraíso a quien mate al escritor británico Salman Rushdie. El motivo es la publicación de una novela, Los versos satánicos, en la que el autor nacido en Bombay en 1947 hace una sátira de Mahoma. La fatwa se extiende a todo aquel relacionado con el libro y grupos musulmanes ortodoxos ofrecen dinero por la cabeza de Rushdie. El escritor es puesto en custodia. Es asesinado el traductor al japonés y al editor noruego lo balean por la espalda. El Vaticano condena la fatwa, pero también considera blasfemo al libro. Rushdie vive ocultó casi una década, hasta 1998, cuando Irán anuncia que no buscará su muerte.

● 2018. Masacre en una escuela secundaria en Parkland, Florida. Un ex alumno, Nikolas Cruz, de 19 años, entra con un rifle semiautomático Smith & Wesson M&P15 a la escuela “Marjory Stoneman Douglas” y abre fuego. Mueren 17 personas y otras 14 resultan heridas. Es la mayor tragedia con armas de fuego dentro de una escuela en la historia norteamericana. Cruz había anticipado la posibilidad de disparar a través de publicaciones en redes sociales y era considerado un racista por sus compañeros. Está detenido y afronta una probable condena a muerte.

Fuente: Página 12