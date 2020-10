Scanio sobre la solicitud para un cajero en el sur: “Estoy trabajando muchísimo para concretar algo”

Así lo expresó el intendente tras el pedido de un vecino.

Desde hace tiempo la Municipalidad de San Carlos intenta gestionar la instalación de algún cajero automático para la zona sur de ese departamento. El tema resurgió luego de que un vecino enviara una nota al intendente Rolando Scanio para solicitarle que intervenga en la colocación un punto de extracción de dinero en Pareditas a través del cual “se beneficiarán vecinos, comerciantes, emprendedores, empleados rurales, empresarios, y habitantes en general y también se descomprimirán las demás sucursales las demás sucursales del Banco Nación”.

En ese sentido, el mandatario comunal explicó que se ha hecho la solicitud tanto al Banco Nación como a entidades privadas y las respuestas no fueron satisfactorias. Frente a eso, ahora está trabajando con la Bancaria para concretar la instalación.

“En reiteradas ocasiones hemos hecho pedidos al Banco Nación, con el que cual nosotros trabajamos muchos porque todos los cheques que salen del Municipio van a ser cobrados o depositados en el banco, y todos los empleados municipales cobran por medio del Banco Nación. Es decir que es un operador nuestro importantísimo. También le hemos hecho la solitud a otros bancos privados como BBVA Francés, Supervielle, BBC, pero lamentablemente la respuesta siempre ha sido la misma en todos lados: dicen que es muy complicado por la cantidad de habitantes que hay, eso significa la cantidad de transacciones que se pueden hacer ”, informó Scanio en comunicación con El Cuco Digital.

“Estoy trabajando firmemente con la Bancaria, con el sindicato, para ver algunas otras opciones y algunas otras posibilidades. Yo me estoy moviendo muchísimo porque debe intervenir una entidad bancaria, la Municipalidad no puede ir y poner un cajero particular porque no nos corresponde (…) Me estoy moviendo muchísimo con la autoridades del banco y el sindicato para ver si podemos concretar estos pedidos que la comunidad del sur nos viene haciendo desde hace muchos años”, detalló.