“Se brinda un apoyo económico durante seis meses a las mujeres que están en situación de violencia”

Por Facundo Romo

En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo, la Municipalidad de San Carlos, a través de su Área de la Mujer, Género y Diversidad, llevó adelante distintos eventos para conmemorar la fecha.

La coordinadora del Área organizadora, licenciada Érica Bordón, dialogó con El Cuco Digital aprovechó la oportunidad para destacar el objetivo de la celebración; también habló sobre cómo se trabaja para asistir a las víctimas de violencia de género durante todo el año, las medidas preventivas que se les recomienda tener en cuenta, y la ayuda económica que les brinda de acuerdo a cada caso particular.

Celebración 8M

La funcionaría comentó que se planearon distintos eventos en diferentes plazas del departamento para conmemorar el 8M y reflexionar que no es sólo un día de celebración, sino más bien de concientización sobre la violencia de género de la que son víctimas miles y miles de mujeres en el país y mundo entero.

Trabajo del Área

Bordón informó que están de lunes a viernes de 8 a 13 horas en el Centro Cívico de la Villa de San Carlos. Dentro del área que conforman tienen un equipo multidisciplinario formado por profesionales como abogados, psicólogas y trabajadoras sociales que brindan “atención, contención y acompañamiento a las mujeres en situaciones de violencia”.

Ante la pregunta y el siempre marcado punto sobre la ayuda económica para mujeres que quedan desamparadas injustamente debido a situaciones de violencia, aclaró que “una de las principales actividades que tiene el área es la atención, la asistencia social, teniendo en cuenta que la mayoría de las problemáticas de violencia de género están atravesadas por la situación económica, y que muchas veces no sólo se tienen que ir de la casa, sino que se quedan sin nada”. Entonces, explicó que se asiste concretamente a las mujeres con las necesidades puntuales, aplicando diferentes planes de acción y protocolos para asistir, ubicar, etc. Siempre resguardando la seguridad de la mujer.

Ayuda económica

Enfatizó que actualmente están contando con el programa “Acompañar”, el cual es un programa del Ministerio de la Nación, donde a través de Anses “se brinda un apoyo económico durante seis meses a las mujeres que están en situación de violencia”.

Medidas preventivas recomendadas

Y para concluir, explicó mediadas que se aconsejan tomar antes de llegar a extremos, mediante acompañamiento psicológico, tener presente indicadores, patrones de conducta, como control, celos, etc. Antes de llegar a situaciones difíciles, es vital que las mujeres hablen, lo expresen, que no se aíslen. Que en el área, en la oficina se va a brindar la contención y el acompañamiento para tomar las medidas que sean necesarias, de acuerdo a cada situación particular.

Y se terminó apuntando que el trabajo con las instituciones educativas es fundamental y vital, para visibilizar, impactar, reflexionar, educar y reeducar sobre un eje de no violencia, desde la enseñanza profesional en los diferentes niveles educativos.

Contactos: 262240 8603

Oficina: calle Independencia 345, Centro Cívico de la Villa de San Carlos

Facebook: Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Carlos