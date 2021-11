Se hará el 3° encuentro del Consejo de Género regional y reconocerán a más de 30 instituciones

Será mañana en el auditorio municipal de Tunuyán. Empezarán a diagramar el trabajo para el 2022, que se basará en la violencia institucional.

Este viernes se realizará el 3° encuentro del Consejo de Género del Valle de Uco. Impulsado por la Municipalidad de Tunuyán, trabajan articuladamente más de 30 instituciones contra la violencia hacia las mujeres.

De esta manera, y luego de las dos primeras reuniones presenciales tras la pandemia, comienzan a reactivarse las actividades y arranca la proyección para el 2022.

“El Consejo, después de haber transcurrido la pandemia donde estuvimos mucho tiempo diezmados por el personal y teniendo que atender de manera telefónico, sufrió muchos cambios y este encuentro, nos permitió, el primer día, volver a comprender quienes eras los referentes de cada una de las instituciones, dónde estaban ubicadas, si habían cambiado los teléfonos. Y en el segundo, trabajamos específicamente las competencia y los recursos con lo que cuenta cada una de las instituciones y las formas de articulación paras que no nos pisemos en la atención o no revicticemos a las personas que vienen por los servicios que prestan estas instituciones. Trabajamos mucho el tema de allanarles el camino a las víctimas y de esta forma garantizar el acceso a la Justicia y a todos los servicios”, detalló Gabriela Graneros, encargada del Área de la Mujer de Tunuyán, en diálogo con El Cuco Digital.

En el marco del Mes Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, durante este tercer encuentro se reconocerá a las más de 30 instituciones-desde las organizaciones civiles hasta los Institutos de Educación Superior- que forman parte de la mesa de trabajo junto al consejo .

“Vamos a hacer un reconocimiento a todas las instituciones que de alguna forma abordamos las temática y trabajamos en la eliminación de este flagelo. Le vamos a otorgar un reconocimiento por el trabajo porque hemos visto el compromiso de acompañar al consejo y más de 30 instituciones son parte de la mesa de trabajo”, comentó la funcionaria.

“Este consejo tiene como finalidad hacer una articulación interinstitucional y sobre todas las cosas trabajar en esto de garantizar una vida sin violencia a las mujeres”, añadió.

Tras las distinciones disertará la doctora Emiliana Lilloy, de la Dirección de Mujer y Diversidad de la Suprema Corte de Justicia para introducir la problemática a abordar durante el 2022: la violencia institucional.

“Ya no es la violencia que está afuera, sino de las atenciones, muchas veces la burocracia hace que estas víctima tengan que asistir en diferentes tiempos, la espera, la falta de empatía para atender, esto de que no reciben denuncias. Vamos a hacer un trabajo comprometido, vamos a hacer capacitaciones, vamos a crear protocolos, vamos a trabajar sobre lo que dice la ley sobre la violencia institucional y queremos una concientización por parte de las instituciones sobre este tema que hace que a veces las mujeres no tomen la decisión justamente por toda la burocracia que esto implica”, explicó Graneros.

El encuentro se hará mañana desde las 19.30 en el Auditorio Municipal de Tunuyán.