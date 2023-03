Se inauguró el nuevo edificio del Banco de Vista Flores: “Acá había una casa de adobe a punto de derrumbarse”

Así lo expresó el intendente Martín Aveiro, quien llevó a cabo el corte de cinta junto a Silvina Batakis, presidenta del Banco de la Nación Argentina, y otras autoridades.

Este jueves se vivieron momentos de mucha alegría y emoción en Vista Flores, Tunuyán, distrito donde se inauguró el nuevo edificio de la sucursal del Banco Nación, una obra muy esperada por los vecinos.

Hasta el nuevo espacio, ubicado en San Martín 1101, esquina Urquiza, arribó la presidenta del Banco de la Nación Argentina, Silvina Batakis, quien junto al intendente municipal Martín Aveiro, realizaron el corte de cinta.

Del acto inaugural también participó el síndico de la entidad financiera, Marcelo Costa, el secretario general de la seccional Mendoza de La Bancaria, Sergio Giménez, el presidente del INV, Martín Hinojosa, la integrante del Consejo de Administración del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, Patricia Fadel, y el presidente del HCD departamental, Emir Andraos, entre otras autoridades.

Silvina Batakis dialogó con la prensa y expresó sentir una “alegría enorme estar de vuelta acá, acompañada por Martín, por Marcelo; es una alegría muy fuerte porque el Banco Nación está siempre cerca de la gente, y creo que a la ciudad, al Municipio, esto lo va a hacer engrandecer, le va a dar más identidad todavía así un placer”.

Consultada sobre cómo está el Banco hoy en día, la funcionaria dijo: “La verdad que con una solvencia muy buena, por eso podemos hacer estas obras también, por eso se toman estas decisiones, y además de eso dando muchos créditos, básicamente porque hay una mejora sustancial. Recordemos que el Banco en 132 años de historia, solamente 3 tuvieron perdida, que fueron en 2017, 2018 y 2019, así que desde ese momento hasta acá el Banco se ha venido recuperando y hoy es un Banco solvente que hoy está para darle servicios a la gente”.

A su turno, el intendente Aveiro manifestó: “Tener a Silvina acá es sinónimo de inauguración, de corte de cinta, y cuando hay un corte de cinta hay una gran obra que dio a trabajo a mucha gente, que eso por ahí no se dice, pero es una obra que dio muchísimo trabajo”.

Seguidamente el mandatario destacó que el nuevo edificio es reflejo de “una gran decisión política, porque este terreno se compró en 2012 con mucho esfuerzo, estaba de por medio Patricia (Fadel) que era directora, con mucho esfuerzo de la Bancaria también, y después con el gobierno de Macri toda esperanza desapareció, se guardó en una carpeta; no es hablar mal de nadie, sino contar este proceso de 12 años. Con el inicio de este nuevo gobierno la esperanza volvió a salir adelante y se presentó el proyecto rápidamente, también la presencia de Marcelo Costa que es un gran gestor de Mendoza en el lugar que ocupa en el Banco, lo hablamos y acá estamos, inaugurando una obra increíble que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento sostenido de una región que no para de avanzar, de una región que necesita más comodidades, más amplitud, más gente, pero por sobre todas las cosas que está acorde a lo que hoy es el departamento de Tunuyán”.

Para cerrar, el intendente recordó: “Acá había una casa de adobe a punto de derrumbarse en este lote, no habían veredas, no habían cunetas, era prácticamente un edificio que se podía caer en cualquier momento; hoy tenemos una obra maravillosa, un banco que tiene un rol y una entidad social, que ayuda al crecimiento sostenido de nuestras empresas y pymes, pero también que está en la atención de aquellos que más necesitan y dando una ayuda constante a toda nuestra gente, así que no es solo inaugurar una obra, es mucho más, y tienen que ver con una decisión política y en este caso de la presidenta Silvina Batakis”.

