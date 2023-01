Se para el fútbol en San Carlos: por los hechos de violencia, el domingo no se jugarán los cuartos

Así lo decidió la Liga Sancarlina. El sábado jugarán con normalidad las categorías inferiores y el femenino las semifinales del Clausura. El domingo, en tanto, sólo se disputará un partido de primera para definir puntaje.

Luego de los lamentables hechos de violencia registrados el pasado domingo tras el partido jugado entre El Fortín y La Consulta, este lunes por la noche la Liga Sancarlina de Fútbol decidió parar la actividad el próximo fin de semana en reserva y primera división.

Tal y como se observó en los videos viralizados, los incidentes sucedieron fuera de la cancha de El Fortín, pero dentro de las instalaciones del club, por lo que la Policía no tuvo intervención, ya que no es la encargada de la seguridad interna. Como consecuencia de los enfrentamientos, de los que participaron hinchas y jugadores, entre otros, varias personas resultaron lesionadas.

Frente al preocupante escenario, ayer la institución a cargo del fútbol en el departamento decidió hacer un parate el domingo 22, fecha en la que en reserva y primera se disputarían los cuartos de final del Torneo Clausura. Este día solo se jugará un partido entre Calise y Chilecito, ya que ambos equipos quedaron con igualdad de puntos y deben definir cual de los dos clasifica a la recta final de la competencia.

Según expusieron desde la Liga, el objetivo de dicha medida es “calmar los ánimos”, y visibilizar el repudio del conjunto dirigencial frente a lo ocurrido. Además se tuvo en consideración que La Consulta y El Fortín volverán a enfrentarse en los cuartos, lo que también representaba un riesgo disputar dicho encuentro a tan pocos días de las graves peleas.

En lo que respecta a inferiores y femenino, jugarán con normalidad el día sábado las semifinales. Así serán los encuentros:

Cancha El Fuerte

-6ta San Carlos vs Unión 16 horas.

-Fem. San Carlos vs La Celia 17.30 horas.

-5ta Unión vs Chilecito 19.10 horas.

Cancha San Carlos

-6ta Chilecito vs Pareditas 16 horas

-Fem. La Consulta vs El Fortín 17.30 horas

-5ta Tres Esquinas vs Pareditas 19.10

Videos de los disturbios del domingo

https://www.youtube.com/watch?v=JmIqDNLXGTs

https://youtu.be/RZak7XZjxwQ