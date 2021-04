Se suspendió el fútbol de Tunuyán: en San Carlos y Tupungato se jugará con estrictas medidas

En uno de los departamentos se disputarán las finales, y en el otro las fechas del Torneo Preparación, masculino y femenino.

En Tunuyán, la Liga de Fútbol -que ya había suspendido la fecha del fin de semana anterior- decidió parar con la actividad por casi tres semanas.

“Hasta el 3 mayo vamos a parar (…) No va a haber fútbol”, confirmó a El Cuco Digital el presidente de la institución, Alberto Estrella.

En tanto, en los otros dos departamentos del Valle de Uco sí se jugará. Desde la Liga de San Carlos, su presidente “Quique” González informó a este medio que “la fecha del fin de semana se va a jugar pero con ciertos cuidados”, sin embargo están atentos “porque todos comentan que posiblemente se pare todo el viernes, y bueno, si pasa ahí veremos qué pasa, pero si no hay ninguna novedad, se juega a las 15 y a las 17 horas”.

En cuanto a las medidas de prevención, González detalló que “en cada cancha donde se juegue los jugadores deberán ir cambiados, con su botella de agua y pueden ingresar cinco dirigentes por club. Se va a jugar a puertas cerradas. Terminado el primer partido que empieza a las 15, los equipos se tienen que retirar, jugadores y dirigentes, y los que juegan a segunda hora, en vez de entrar a las 14 van a entrar a las 16:30. Queremos evitar el contacto. Además, a todas estas personas que asistan se les va a tomar la temperatura y si o si tienen que estar con barbijo, quien no lo respeten, no va a poder ingresar. Arriba de las paredes de las canchas no puede haber nadie. Si no nos cuidamos entre todos”.

Por último, el presidente destacó el gesto de los jugadores y jugadoras, que colaborarán con dinero para el pago de la seguridad y de los árbitros, y de éstos últimos, que redujeron el costo de sus servicios.

Respecto a Tupungato, el periodista deportivo Mario Ceverino comunicó que a pesar de lo ocurrido el fin de semana pasado, donde se disputaron las semifinales con más de 200 personas presentes, las finales se desarrollarán, pero está vez extremando las medidas.

“Se van a jugar, aunque queda a confirmarse la cancha”, dijo el conductor de Última Palabra. Seguidamente adelantó que “el Club Social ha presentado una nota con todos los requisitos si quieren jugar ahí las finales, sino van a tener que buscar otra cancha. Se está analizando la del Peral, que cumple los requisitos para una final”.

Por otro lado, Mario comentó que los partidos se van a jugar con personal policial dentro del campo y afuera del campo.

Para cerrar, agregó que a primera hora se va a desarrollar la final de la cuarta y luego la final de la primera división “sin público, y según lo que dijo el presidente, se van tomar todas las medidas para que no vuelva a pasar. Si llega a haber una persona en la medianera, van a estar atentos para que se pare el partido y que esa persona se retire, sino, no se podrá continuar”.