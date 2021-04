Se suspendió el fútbol del fin de semana en Tunuyán y San Carlos: en Tupungato se jugará

Así lo confirmaron los presidentes de las ligas a este medio. En los departamentos donde no habrá actividad, analizan cómo seguir.

Ayer por la tarde, el gobernador Rodolfo Suarez, junto al ministro del Gobierno, Trabajo y Justicia, Victor Ibañez, y a la ministra de Salud, Ana María Nadal, brindó una conferencia de prensa para informar el alcance que tiene en Mendoza el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado por el Gobierno nacional, a fin de contener de los contagios del coronavirus en Argentina.

En este marco, el mandatario anunció medidas que tendrán vigencia a partir de este viernes 9 de abril en toda la provincia, entre esas, la suspensión de la presencia de público en los deportes federados y amateur, tanto en espacios cerrados como al aire libre.

La restricción generó preocupación en las ligas de fútbol de los departamentos del Valle de Uco, ya que afecta directamente a los clubes, que recaudan dinero a través del cobro de entradas a los partidos. Sin embargo, rápidamente tomaron decisiones.

De esta manera, en Tunuyán y en San Carlos se suspendieron las actividades de este fin de semana, tanto femeninas como masculinas, mientras que en Tupungato, con gran esfuerzo, se concluirá el torneo que actualmente se está disputado, al cual le resta la semifinal y final.

La palabra de los presidentes

Alberto Estrella, presidente de la Liga de Tunuyán, en comunicación con este medio expresó: “Nosotros hemos suspendido la tercera fecha, hasta poder ver qué posibilidades hay de seguir sin público; de hecho el lunes tengo una reunión con el señor Federico Chiapetta para ver en qué nos ayudan”.

“Después el miércoles tenemos una reunión el vicegobernador; creo que no se ha suspendido. La reunión sería con todos los presidentes de la liga de Mendoza”, añadió.

En tanto, el presidente de la Liga de San Carlos, “Quique” Gonzaléz, informó que “de acuerdo a la directiva emanada por el Gobierno de la provincia, se suspende toda actividad futbolística que organiza la Liga Sancarlina de Fútbol para este fin de semana, donde está comprendido el fútbol femenino y la primera división”.

Si bien la disposición del Gobierno determina que se puede seguir practicando y compitiendo, pero sin público, Quique dijo que toman dicha medida “porque si no hay público no hay recaudación; vamos a fundir las instituciones”.

Por otro lado, consultado sobre cómo seguirán posteriormente, “Quique” dijo: “Veremos qué pasa esta noche, que tenemos reunión con los clubes. Pero este fin de semana está paralizado. Veremos que opinan cada uno de los clubes y que sugerencias hay. Dicen que el Gobernador ha dispuesto que pueden ir 20 dirigentes por Club; vamos a ver si es cierto y ahí veríamos qué posibilidades hay de arreglar esto”.

Por último, desde Tupungato el presidente de la Liga departamental, Pedro Leyes, contó que “cuando ayer el gobernador dio el mensaje de las nuevas medidas, nos enviaron un audio del director de deportes de la provincia, diciendo que cualquier competencia deportiva era sin público. Entonces bueno, yo me encontraba en la liga con algunos consejeros y tome algunas decisiones rápidas. Primero hable con la gente del Social Tupungato, que eran las instalaciones que íbamos a ocupar, porque no podíamos pagar el alquiler de la cancha; el presidente en una forma muy comprensiva nos manifestó que no nos van a cobrar el alquiler para que podamos terminar el torneo”.

“Posteriormente me contacte con el intendente Gustavo Soto, y llegamos a un acuerdo de seguir el torneo, del cual nos quedan dos fechas para terminar, con los jugadores que competirían, con el cuerpo técnico y con 10 personas de cada club que va a competir, que serían entre esas las autoridades. Entonces entre todas esas personas, exceptos los jugadores, pagaríamos 200 pesos cada y con eso se cubrirían los gastos de arbitraje y seguridad, porque los premios ya los tenemos” agregó Reyes.

De esta manera, en Tupungato se disputarán las semifinales de la 4ta división este sábado desde las 14:30 horas, y el domingo las de la primera división, en el mismo horario. Mientras que el próximo fin de semana, van a tener lugar las finales de ambas categorías.

“Terminando este torneo, esperaríamos las medidas que tome el Gobierno para largar un campeonato que es más amplio, conocido como el ‘todos contra todos'”.

Para cerrar, el presidente quiso destacar “la solidaridad del Club Social; estamos muy agradecidos por esta atención con el fútbol de Tupungato, de permitirnos jugar en el estadio y sin cobrarnos el alquiler, porque de ahí pudimos seguir con lo demás”.