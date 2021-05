Semana Mundial del Parto Respetado: obstetricia del Scaravelli nos cuenta sobre los derechos de la mamá y su bebé

por | May 19, 2021

Por Estefanía Tello

El lema de este 2021 es: “El respeto por las necesidades de la madre y su bebé en cualquier situación”

Del 16 al 22 de mayo se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado, este año bajo el lema: “El respeto por las necesidades de la madre y su bebé en cualquier situación” que busca promover la importancia de contemplar en las medidas de cuidado para Covid-19, los derechos de la mamá y su bebé.

Esta iniciativa fue impulsada desde el 2004 por la Asociación Francesa por el Parto Respetado, UNICEF, O.M.S. y otros organismos internacionales para visibilizar los modos de atender los partos en el mundo, de promover el cumplimiento de los derechos de las personas gestantes y recién nacidas.

Por tal motivo, El Cuco Digital entrevistó a Javiera Valenzuela, licenciada en obstetricia del Hospital Scaravelli quién nos cuenta sobre los derechos de la mamá y su bebé.

-Javiera podes contarnos cuál es el objetivo de la Semana Mundial del Parto Respetado

La Semana Mundial del Parto Respetado tiene como lema todos los años frases que nos llevan a reflexionar acerca de la atención del embarazo y el parto enfocado en la necesidad de la madre y su bebé.

-Qué significa que el parto sea respetado

Que el parto sea respetado significa que debemos realizar las menores intervenciones cuando el trabajo de parto va bien, informando adecuadamente a la mujer de los procedimientos que se realizarán y porqué. También, debemos respetos los tiempos fisiológicos y fomentar que no se separe al recién nacido de su mamá para no interrumpir el vínculo temprano.

-Por qué no debería separarse al bebé de su mamá apenas nace.

Las mujeres somos mamíferas, al igual que otros mamíferos, y el bebé necesita contacto piel a piel con su mamá, por eso se fomenta -sobre todo en los últimos años- que la lactancia sea lo más inmediata posible. Quiero aclarar que no solo es darle alimento sino crear el vínculo con su mamá, por eso se los pone en el pecho, porque el bebé ya reconoce sus latinos así que se hace para que se reconozcan.

-Cómo pueden hacer valer sus derechos las mujeres embarazadas

La mejor manera que tiene la mamá de exigir que se cumplan sus derechos es informándose y preparándose. Por ejemplo, con un curso de preparación integral para la maternidad.

-En el Hospital Scaravelli se dicta el curso ¿no?

Sí, todos los viernes a las 15:30 horas en el patio del ex vacunatorio aprendemos la importancia de cada etapa. Muchas veces las madres no saben sobre este vínculo temprano, o en qué fase del trabajo de parto está, entonces hay mucha ansiedad y todas esas dudas se van dejando cuando manejamos información adecuada. Es esencial que aparte de este curso, sepan mediante los controles prenatales qué es lo normal o anormal; si la mamá no sabe a qué se está enfrentando es muy difícil explicárselo todo en el momento del parto, por eso insisto tanto que realicen el curso de pre parto; siempre es enriquecedor.

-Actualmente, ¿los padres pueden ingresar a la sala de parto?

Hoy por la pandemia no estamos dejando entrar a los papás en el momento del nacimiento porque tenemos que cuidar un montón la higiene, y por la circulación del virus también. Lo que sí pueden hacer es ingresar a conocerlos cuando ya están en maternidad.