Semana Santa: los comercios atenderán con normalidad el jueves y el sábado en Valle de Uco

El viernes no habrá actividad en la mayoría de los locales.

Mañana comienza Semana Santa, para algunos el segundo fin de semana XXL del año luego de los feriados por Carnaval, y los comercios definieron cómo será el modo de atención para los próximos días. Tanto en el Valle de Uco como en el resto de la provincia, el Jueves Santo y el sábado los locales atenderán con normalidad, mientras que el Viernes Santo, que este año además coincide con el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, la mayoría no abrirá sus puertas.

“La mayoría de las pequeñas empresas por el viernes nos confirman que cerrarán. Supermercados e hipermercados atenderán con personal contratado como partime”, informó Edith Nicora, secretaria del CEC (Centro de Empleados de Comercio) del Valle de Uco, en diálogo con El Cuco Digital.

De acuerdo al calendario impuesto por el Gobierno Nacional, el Jueves Santo es considerado día no laborable y no trabajan bancos, seguros y actividades afines ni tampoco hay clases. Para el sector comercial, los empleadores decidirán si sus empleados trabajan o no y la remuneración será la misma que cualquier otro día de la semana.

Por su parte, el Viernes Santo y además 2 de abril, es feriado. Esto significa, según establece la ley 20.744, que rigen las normas de descanso dominical. Es decir, en caso de asistir a sus puestos de trabajo, los empleados deberán cobrar el doble que una jornada habitual.