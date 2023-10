Sigue la escasez de gasoil en Valle de Uco: YPF no da explicación ni se sabe cuándo se solucionará

Cuando hay, las estaciones lo venden por cupo de $6.000 o 200 litros a los productores.

Continúa la escasez de gasoil en Valle de Uco, lo que complica a muchas personas, pero sobre todo a productores agropecuarios que se encuentran en plena temporada de trabajos.

Según indicaron desde las estaciones, YPF no trae el gasoil suficiente a Valle de Uco, e incluso pasan días en que no llega este tipo de combustible. “No sabemos cuál es el motivo de la situación” explicaron a El Cuco Digital desde una estación de Valle de Uco, y agregaron que “YPF no da ninguna explicación”.

En relación a cómo se está vendiendo, los estacioneros informaron que, cuando hay gasoil, “se trabaja con cupos de 6.000 pesos en general, y de 200 litros para los productores”.

La situación es preocupante y complicada ya que los productores se encuentran en plena temporada de trabajo, y el gasoil es imprescindible en las labores agrícolas.

