Sorpresa en Córdoba: nació un chanchito elefante en un campo y las fotos generaron revuelo en las redes

Ocurrió en la localidad de Del Campillo

Las malformaciones en pequeños animalitos siempre generan mucha sorpresa y asombro en las zonas rurales pero esta vez la aparición de un cerdito con forma de elefante superó todas las previsiones y Del Campillo se vio alterada por la novedad que fue furos en las redes y grupos de whatsapp donde empezaron a circular las fotos del extraño ejemplar.

IR Noticias Centro hizo consultas sobre el caso y pudo dialogar con Ignacio Duvini, el joven productor propietario del establecimiento rural donde se dio el particular nacimiento quien contó que “estábamos ayer a la tarde en el campo y vino el empleado a decirme que había parido la chancha blanca y tuvo 17 vivos y uno muerto pero ese tiene forma de elefante, la primera reacción cuando me lo dijo fue reírme pero después fuimos a ver y era así, es realmente asombroso porque es un pequeño elefante, si lo ves decís que no es un cerdo”.

La situación provocó asombro en el campo y el extraño animalito no logró sobrevivir como sus diecisiete hermanitos que ya estaban mamando de la fatigada cerda tras la múltiple y numerosa parición. Duvini relató que luego tomaron el ejemplar y se lo llevaron a un veterinario en Del Campillo quien lo observó para registrar el caso y el animalito no sobrevivió por cuestiones respiratorias porque el resto del cuerpo desde el cuello hacia la parte posterior estaba bien formado y normal.

Mientras tanto, las fotos fueron tomando espacio y la noticia se difundió en el pueblo y zona empezando a generar todo tipo de conjeturas y especulaciones aunque se sabe que estos casos se suelen dar en el ámbito rural y son producto de una alteración genética que no es preocupante porque se da en algunos ejemplares y en forma muy aislada.

También se pudo saber que hubo un antecedente en la zona de Pergamino donde se dio, hace algunos años, un nacimiento similar y el caso también generó mucha repercusión.

Duvini contó que ya pusieron el pequeño cuerpito, de poco más de un kilo, en un frasco con formol para su conservación y mantenimiento como prueba de este singular episodio que ya queda registrado como una anécdota más al ámbito rural campillense y de toda la región.

