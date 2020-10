Soto confirmó que no se realizará la Vendimia de Tupungato: “No están dadas las condiciones”

Además, como ya lo había anticipado, cree que el mandato de las reinas se debe prorrogar.

La semana pasada, el gobernador Rodolfo Suarez hizo referencia a la edición 2021 de la Fiesta de la Vendimia y ratificó que el evento se realizará de forma virtual.

El gobernador declaró que estaban “trabajando con los representantes de los artistas y directores de fiestas, esta será una vendimia virtual y distinta, queremos generar empleo a los artistas que no tienen trabajo para que no pierdan todos sus ingresos”.

En cuanto al Valle de Uco, Tupungato desde un primer momento descartó una celebración presencial: “La verdad que ni epidemiológicamente ni económicamente la situación está dada para realizar una fiesta de este tipo porque significa sí o sí aglomeración de personas” había manifestado el intendente Gustavo Soto a este medio.

Sin embargo, tal y como lo vienen planteando otros departamentos, podía ser que Tupungato considerará la posibilidad de un acto virtual, pero tampoco será así.

“Hemos tomado la decisión de no realizar el acto vendimia 2021 (…) Creo que Mendoza se merece una Fiesta de la Vendimia pero se la merece como corresponde, con toda la gente presente (…) Pero bueno, la situación derivada de la pandemia y la situación económica ameritan que este año tengamos que hacer como fue allá por el año 85, una situación especial como fue el sismo que sufrió Mendoza que hizo que las autoridades de ese momento, como nosotros ahora, evaluemos la posibilidad y nos pongamos bien a pensar que no están dadas las condiciones para realizar una Vendimia. Yo abogo por la extensión de los mandatos y la no realización de la Fiesta” insistió el mandatario tupungatino.

Por su parte, para echar aún más claridad al tema, el jefe de Prensa de la Municipalidad, Lucas Cervilla, dijo a El Cuco Digital que “a lo mejor se realicen algunas acciones que tengan que ver con Vendimia, ya que justo se da por la temporada de verano, pero en realidad invertir o hacer algo online no, no se va a hacer”, aseguró.

Elección

Por otro lado, respecto a la elección de soberanas, el intendente Soto sostuvo nuevamente que “tanto de la reina departamental y su virreina, como la reina y virreina nacional de la Vendimia, creo que lo más correcto es prorrogar sus mandatos”.

En este sentido, Mayra Tous, reina nacional de la Vendimia expresó a diario El Sol: “No creo que sea bueno una elección de la reina en forma virtual, no me la puedo imaginar”.

La soberana celebró la determinación de los intendentes y aseguró que permitirá que cada una de las reinas departamentales pueda seguir trabajando en su municipio.

“Este año fue positivo porque logré que se visibilizara el rol de la reina en la provincia. Interactué mucho con la gente en las redes y concreté varios proyectos personales y profesionales”, dijo la tupungatina.