Soto pidió por el crédito para el GIRSU: “Necesitamos sí o sí este financiamiento”

Foto archivo

Así se manifestó el intendente en relación al crédito del BID para el GIRSU. Por su parte, la Provincia eliminó un aporte destinado también al COINCE.

Tras una reunión enTupungato que mantuvo Gustavo Soto con el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro, el jefe comunal sancarlino, Rolando Scanio, y equipos técnicos de Aysam, Irrigación, Hidráulica y Vialidad Provincial, el intendente de Tupungato se refirió a un crédito para el GIRSU (proyecto de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos) que hasta el momento no ha llegado y pidió a los funcionarios apurar el financiamiento.

“COINCE es una muestra cabal de cómo se puede trabajar coordinadamente tres municipios donde han pasado muchos intendentes de diferentes signos políticos. De hecho hoy en día hay tres intendentes de diferentes signos políticos pero que nos ponemos de acuerdo para trabajar en beneficio del Valle de Uco y necesitamos sí o sí este financimianeto”, sostuvo Soto.

“Ya fue aprobado por Nación, faltó lamentablemente la aprobación provincial en la ley de presupuesto, que no la pudimos conseguir, pero estamos intentando otra vez volver a poner en funcionamiento ese financiamiento y que no se pierda porque sería lamentablemente porque era una crédito para la provincia y un subsidio para los tres municipios del Valle de Uco”, manifestó.

“Son nada más ni nada menos de 5 millones de dólares, al 5% de interés anual con 25 años para devolverlo y 5 años de gracia. Es decir que financimientos como estos no se van a conseguir y mucho menos en Argentina con la situación en la que está que, bueno, ha mejorado un poco con esto de arreglar con parte de los bonistas la deuda externa”, agregó el jefe comunal y solicitó apurar “los trámites” para que se otorgue el subsidio a la región: “Creo que tenemos que apurarnos. Los legisladores de Mendoza que tengan llegada al Gobierno Nacional deben apurar la concreción de estos financiamientos y nosotros de los departamentos y la provincia vamos a tratar de apurar para concretar ese financiamiento tan necesario para terminar de una vez y para siempre con los basurales a cielo abierto”, completó.

Suspensión del subsidio provincial

Otro de los conflictos que atraviesa elConsorcio Intermunicipal Zona Centro-San Carlos, Tunuyán y Tupungato (COINCE) es la eliminación de fondos por parte de la provincia para poder solventar algunos costos del ente que controla y regula los residuos sólidos urbanos de la zona. Aproximadamente son unos $6.500.000 pero lamentablemente no han podido recibir la plata y piden que revean la posibilidad de enviarles un subsidio.

Silvina Macias, gerente de operaciones del COINCE Valle de Uco, en comunicación con El Cuco Digital contó: “La provincia siempre colaboró e hizo un aporte no reembolsable anual que se renueva cuando el COINCE rinde el gasto del subsidio del año anterior. El último subsidio lo recibimos en el 2018, en el 2019 hicimos la rendición y el pedido del nuevo subsidio; en 2019 no llegó porque faltaba la aprobación del presupuesto, luego, reiteramos el pedido a comienzos de febrero del 2020, y bueno por el tema de la pandemia y la emergencia sanitaria no recibimos fondos”.

“Es un costo muy alto la disposición final de los residuos de todo el Valle de Uco, y cada Municipio va costeando en la medida que puede, pero ahora también están complicados por la pandemia, así que conseguir los recursos es complicado, por eso seguimos pidiendo a la provincia que nos considere y en la medida posible que pueda hacer un aporte” agregó.

También, destacó que constantemente llaman y elevan notas. “Además, tengo entendido que los intendentes también cada uno hace la gestión correspondiente con la Secretaría de Medio Ambiente”

“Los Municipios son los que ahora están aportando en proporción de los habitantes de cada uno, pero continúa el pedido formal al Gobierno” concluyó.

COINCE

El COINCE, es un Consorcio Intermunicipal para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la Zona Centro, conformado por los Municipios de: San Carlos, Tunuyán y Tupungato, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 6957 y su modificatoria Ley Nº 7804.

En 2006 fue adjudicado a la Empresa Laugero-Fildagua UTE. La obra se inauguró en setiembre de 2007 y en la actualidad ingresan residuos sólidos urbanos de todo el Valle de Uco.

En lo que respecta a la conformación de consorcios intermunicipales para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, la zona del Valle de Uco es la más adelantada y ha recibido premios por esta organización.