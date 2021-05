Suarez defendió las clases presenciales: “La mayoría de los contagios se dan en las reuniones sociales masivas”

El gobernador participó en uno de los operativos de testeo que se realizan en la provincia. Desde allí habló de la importancia del diagnóstico temprano de COVID. También agradeció el apoyo de los mendocinos antes las nuevas medidas tomadas y defendió la presencialidad apoyándose en las recomendaciones de la ONU y de la Sociedad de Pediatría Argentina.

El gobernador Rodolfo Suarez y la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana Nadal, recorrieron uno de los seis puntos de asesoramiento para recibir la vacunación contra la COVID-19 de Godoy Cruz. Junto al intendente de la comuna, Tadeo García Zalazar, y al legislador Diego Costarelli visitaron el Polideportivo N°3 Padre Jorge Contreras, ubicado en el barrio La Gloria.

En el recinto se lleva adelante un operativo de testeo que forma parte de los operativos sanitarios masivos que se están realizando en toda la provincia. Suarez destacó que se trata de “un trabajo muy importante que estamos realizando en el departamento y que vamos a hacer en toda la provincia. Vamos a ir a barrios, convocando a personas que tienen síntomas para hacerles el test y poder prevenir la enfermedad”.

“Un dato que hay que tener en cuenta es la atención temprana del COVID, aquellos que tienen síntomas inmediatamente deben testearse para no llegar grave a un hospital y es lo que se está haciendo aquí hoy”, agregó el mandatario.

“Por otro lado, convocamos a las personas que tienen enfermedades de riesgo como diabetes y obesidad y acá les hacen los estudios, le dan el certificado y se inscriben para la vacunación, hay mucha gente que todavía no se ha inscripto y necesita estar protegida. El Estado está dando un paso más en la prevención y detección del COVID”.

La importancia de la presencialidad en las aulas

Consultado a cerca de la asistencia en las aulas, Suarez señaló: “En cuanto a las clases presenciales, no vemos que la escuela sea un lugar de ultracontagios. La mayoría de los contagios se dan en las reuniones sociales masivas, que se hacen en horarios nocturnos, en situación de festejo, donde se dejan de lado el cumplimiento de las normas básicas como el distanciamiento, el uso del tapabocas y el lavado de manos”.

Además, resaltó que incluso la ONU y la Sociedad Argentina de Pediatría señalan que la presencialidad “es fundamental para la salud psíquica, para salir de la pobreza y crecer como sociedad. Cuando a veces nos comparan con Alemania, digo que tenemos mucha gente que está por debajo de la línea de la pobreza, que no tiene ningún tipo de conectividad y el Estado tiene que llegar ahí. Los chicos a veces están más seguros en las escuelas que en otros lados”.

“Otros pueden tomar las clases del hogar pero no son la mayoría. Esas comparaciones son absurdas. Desde el Estado vamos a mantener la presencialidad todo lo que se pueda y esta pandemia tiene algo que todos saben y es que es incierto e indefinida en el tiempo. Nosotros pudimos prevenir la segunda ola con inversión en infraestructura y nuevas camas en el Hospital Central pero si esto se mantiene este año o el próximo, ¿vamos a tener tres años a los chicos sin educación? Es mucho”, comentó Rodolfo Suarez.

Sobre la probabilidad de adelantar el receso escolar por el clima y la cantidad de casos de COVID, el mandatario explicó: “La pandemia es muy ágil, ya hay una cepa india que ingresó al país. Se pueden adelantar las vacaciones escolares en el caso de que sea necesario, eso lo vamos a ir viendo en la diaria. No hay manual para esto en ningún lugar del mundo”.

Respecto a posibles nuevas restricciones en Mendoza, el mandatario dijo: “Siempre evaluamos nuevas restricciones y hoy estamos viendo cómo funcionan las actuales restricciones. Hemos visto que estamos en un amesetamiento en el Gran Mendoza, vemos una pequeña caída en los casos pero es un amesetamiento alto, no deben relajarse sino cuidarse mucho más”.

San Rafael

Sobre el intercambio de cartas que el gobernador mantuvo con el intendente de San Rafael y los pedidos que este le hizo, Suarez dijo: “Yo no creo que la presencialidad en las escuelas sea del 20 por ciento en el departamento. San Rafael tiene una curva menor que en otros lugares de la provincia. Dentro de lo que dice el Gobierno nacional, de los riesgos epidemiológicos, San Rafael no está en alerta sanitaria”.

“No tengo dudas de que hay gente que mantiene la postura de cerrar las escuelas como el gobernador de Buenos Aires, pero nosotros creemos que en San Rafael los chicos no necesitan del transporte público para llegar a los colegios y no hay tantos riesgos”, agregó.

A la vez resaltó: “Mantener la presencialidad es libertad, es educación, es progreso para los chicos porque, si lo suspendemos por 15 días, se hace eterno y debemos ser estratégicos en las medidas que vamos tomando de restricción, porque también las medidas hay que ver en qué momento se toman para que sean efectivas”.

“Nosotros el año pasado tuvimos una cuarentena eterna en la Argentina, que fue innecesaria, y hoy nos damos cuenta que no sirvió y que hizo un daño enorme a los jóvenes, a la economía y hoy nadie puede negar que fue un error”, cerró el mandatario.

El acatamiento de las nuevas medidas

“Estamos intensificando los controles sobre las restricciones que tenemos en forma conjunta con los intendentes, la Policía de Mendoza y preventores. La situación es totalmente distinta al año pasado, hay mucho más cumplimiento. Las denuncias son menores en el 911, no se están produciendo fiestas clandestinas y hay un acatamiento a las medidas”, afirmó.

Sobre el proyecto de ley que establece parámetros epidemiológicos

Sobre los superpoderes que se podrían tratar en el Congreso, el gobernador sostuvo que le “preocupa” al detallar que se trata de “una copia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anterior, con el agregado que delega poderes legislativos al Presidente de la Nación”.

De esta manera, recordó que el mandatario nacional cuenta con “dos tipos de facultades legislativas, una es a través de los DNU y otra mediante la delegación. Pero esto no cambia el fondo del tema sobre el fallo de la Corte, sobre todo donde dice que las facultades no pueden ser alteradas ya sea por ley, por DNU o por delegación legislativa que haga el Congreso al Presidente”.

En este sentido, dejó en claro que no está de acuerdo con que “pueda legislar en estos momentos, por la dinámica de la pandemia. Veo un trasfondo político en este tema. Casualmente tiene que ver con los errores que yo marcaba sobre las cuarentenas estrictas en las que mencioné que se tomaron cuando no era el momento. No hay tolerancia de las personas después de que las tuvimos encerradas cuando no correspondía”.

Sobre el proyecto de ley que le presentó Anabel Fernández Sagasti

En cuanto al proyecto que presentó Anabel Fernández Sagasti, Suarez explicó que habla “del autocontrol de la pandemia. Yo no sé cómo se puede lograr esto, salvo que le pidamos al virus que se autocontrole. Somos nosotros los que debemos controlarlo con todo el conocimiento científico, con el apoyo y con el dinamismo que la situación va presentando día a día”.

De esta manera, el mandatario afirmó que “en esta instancia hay que asumir las responsabilidades a quienes nos toca gobernar. Uno no puede querer compartir la responsabilidad ahora con los legisladores, porque no es competencia de ellos en el manejo de esta pandemia y tampoco es serio”.

Agregó: “Estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es lo que los mendocinos necesitan. Mendoza es una provincia donde vemos que la actividad económica continúa, con las dificultades obvias de la coyuntura, pero donde vemos también que la gente circula, puede practicar deportes, porque tiene que seguir viviendo. Tenemos que buscar el equilibrio entre todos”.

El gobernador sumó que “no hay que politizar nada en estos tiempos, tenemos que trabajar todos juntos porque estamos viviendo una situación muy grave. Lamentablemente este es un año electoral, pero las especulaciones políticas hay que dejarlas de lado”.

Compra de vacunas

Al ser consultado por la compra de vacunas, Suarez explicó: “Seguimos trabajando intensamente en la búsqueda de vacunas en el mundo. Hemos logrado llegar a las máximas autoridades de los laboratorios, quienes nos han informado que están vendiendo solamente a estados nacionales, o mejor dicho ya han vendido las producciones futuras a los estados nacionales”.

Aseguró que “no obstante, seguimos intentándolo. Es una acción que estamos trabajando en conjunto sobre todo con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta”.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza