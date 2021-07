Suarez: el recuerdo de La Consulta, el vínculo con Cornejo y la mirada sobre otros líderes partidarios

El gobernador habló sobre la posibilidad de que el diputado sea presidente y además opinó sobre el presidente, el juez Walter Bento, la senadora Anabel Fernández Sagasti y otros.

Rodolfo Suarez brindó entrevistas a Noticiero Nueve y Séptimo Día donde se refirió a diferentes temas de interés en la provincia y dejó su postura. El mandatario habló sobre la pandemia, las restricciones, los vuelos, Portezuelo del Viento y también de las paritarias.

En el ciclo de política de Canal 7, que inició una nueva temporada el miércoles, el gobernador se enfrente a un ping pong y opinó sobre diferentes funcionarios mendocinos y recordó a La Consulta y sus inicios en la política con su antecesor y actual diputado nacional, Alfredo Cornejo.

Cornejo y Suarez durante una entrega de viviendas en San Carlos. Archivo 2019

“Nos une larga trayectoria de vida. Nos conocemos desde muy jóvenes, de La Consulta. Comenzamos militando en San Carlos. Después, como la gente del Valle de Uco, nos vinimos a la ciudad, estudiamos cosas distintas y a veces estuvimos en líneas distintas dentro del partido. Pero tenemos una visión para la provincia y para la Nación que compartimos.

Sobre su relación actual con Cornejo y su rol dentro del bloque: “Si acepta ser candidato a senador nacional, sería genial. Tiene carácter y está calificado para estar en la discusión contra Cristina. Hablamos a diario con Alfredo(…) Hoy el radicalismo tiene una situación ideal en cuanto a las relaciones”.

El periodista Julián Imazio redobló la apuesta y le consultó su visión de la gestión de Cornejo en caso de que el diputado llegue a la presidencia en 2023. “Lo imagino gobernando bien. Entiende muy buen cómo llevar políticas públicas adelante, tiene el carácter, tiene la formación y yo estaría peleando al lado de él para que esto pudiera ocurrir, sin lugar a dudas, lo he dicho siempre. Estamos trabajando en el mismo proyecto que tenemos en Mendoza, que es el mismo que queremos para el país, que tiene que ver con el equilibrio fiscal con la austeridad en el gobierno y con tantas cosas que estamos llevando adelante en el último tiempo”.

Suarez también opinó sobre el presidente Alberto Fernández, el juez Walter Bento, Mauricio Macri, Anabel Fernández Sagasti y Hebe Casado, a quien aseguró, la bloqueó una vez de WhatsApp.

Alberto Fernández

“La coalición que gobierna la Argentina -Albertismo, kirchnerismo, Massa- no muestra un liderazgo único. Yo he tenido tres reuniones con el Presidente, incluso por el tema pandemia, con posiciones diferentes. Hemos hablado respetuosamente aunque yo le remarqué que el confinamiento estricto no es la solución. El favor político no lo tenemos porque pertenecemos a espacios diferentes”, dijo sobre la relación con la Nación.

Juez federal Walter Bento

“No me gusta como ciudadano y como gobernador que haya un juez cuestionado. La Justicia tiene que llegar a fondo y está actuando. No sé si se lo puede recusar como juez electoral porque a un juez se lo cuestiona frente a un determinado conflicto. Es obvio que no es bueno que un juez cuestionado lleva delante un proceso electoral pero hay que dejar actuar a la Justicia”.

Anabel Fernández Sagasti

“Es una fiel representante del kirchnerismo y de La Cámpora. Está muy compenetrada con el proyecto de Cristina y no dijo que eso esté bien o esté mal. En Mendoza cumple un rol más moderado que en la Nación. ¿Si los intendentes peronistas la contactan cuando necesitan algo de la Nación? No me consta pero si es así y tienen resultados positivos, en buena hora”.

Alfredo Cornejo

Mauricio Macri

“Tengo mucho respeto por él. Ahora todos podemos hacer críticas con el diario del lunes. Me gusta cuando reconoce que debió ser más duro al comienzo de su gestión. Sé que generó expectativas de algo que después no ocurrió”

Hebe Casado (diputada provincial del PRO)

“No me llevo bien. He bloqueado su teléfono alguna vez (risas). Es muy aperturista. Un día me mandó un mensaje por una restricción que decidimos, no me gustó y le bloqueé el teléfono dos semanas. Ella tiene una postura… A veces hay que parar un poco”.