Suarez sobre la decisión de San Carlos de desdoblar: “Para ser absolutamente sincero, no me interesa”

Así lo manifestó el gobernador tras inaugurar equipamiento en la FUESMEN.

En el día de ayer, en marco de la inauguración de nuevo equipamiento en la FUESMEN, el gobernador Rodolfo Suarez se refirió a la decisión del intendente Rolando Scanio (Unión Popular), que desoyó la estrategia electoral del oficialismo y desdobló las elecciones en San Carlos. Al ser consultado sobre esto, comentó que “es facultad del intendente de hacerlo. Ellos dicen que tienen una tradición de elecciones desdobladas de las otras y bueno, hay que respetar el criterio. Cada intendente es soberano para convocar a elecciones”.

A pesar de que el gesto cayó muy mal en el radicalismo sancarlino y luego ese alejamiento de la fuerza comandada por Jorge Difonso se rubricó con un faltazo a la convocatoria de Cambia Mendoza, el mandatario le restó importancia a lo sucedido.

“No sé cómo le ha caído a la UCR San Carlos. Ustedes imaginan si estamos firmando un convenio por 11 millones para hacer un canal (acuerdo con Sergio Massa) y estamos trabajando en esto (FUESMEN), me voy a preocupar por lo que dice el radicalismo en San Carlos. El día, la mente y la capacidad humana tienen un límite. Yo trato de poner toda mi energía en esto que estamos haciendo ahora en este momento. Para ser absolutamente sincero, no me interesa el tema”, cerró.