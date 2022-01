Suárez y Soto inauguraron en Tupungato el séptimo barrio y van a iniciar otros tres

Se trata del Barrio José Hernández. Cabe destacar que las 137 viviendas entregadas hasta ahora son parte de la gestión del intendente Gustavo Soto junto con el gobernador, Rodolfo Suarez.

Tras la presentación del Programa Mendoza Emprende Semilla, el gobernador Rodolfo Suarez arribó a Tupungato junto al ministro de Planificación e Infraestructura, Mario Isgro y el intendente, Gustavo Soto, Mario Abed, vicegobernador y María Marta Ontanilla, presidenta del IPV donde realizaron la entrega de 22 viviendas en el Barrio José Hernández.

Funcionarios de la provincia

Seguidamente, firmaron un convenio para financiar la demarcación y pavimentación de varias calles de la comuna a través del Programa de Infraestructura Municipal (PIM).

María Marta Ontanilla, presidente del Instituto Provincial de la Vivienda expresó que “es un día de mucha alegría en el Valle de Uco con la entrega de 22 viviendas en el Barrio de José Hernández que se realizaron bajo el programa “Mendoza Construye” línea 1. Estas viviendas tienen la particularidad de un techo de friolatina que son placas que hacen que la vivienda ambientalmente sea más eficiente para las familias, de aproximadamente 60 metros cuadrados cada una, y bueno, entusiasmados con nuevos trabajos que se vienen para el departamento de Tupungato”.

“Este es el séptimo barrio que hemos entregado en lo que va de la gestión aquí en Tupungato, en total 137 viviendas contado las 22 de hoy y estamos en proceso de iniciar tres barrios más que hemos llamado a licitación en los últimos meses y nos queda para entregar el barrio AMPARA que estará previsto para entregar a fin de año”, agregó Ontanilla.

Por otro lado, la presidenta del IPV añadió: “Hoy con la carpeta de su casa ya tienen la chequera para efectuar el primer pago y luego, mensualmente les va llegando la boleta de forma electrónica. Ellos pueden iniciar al sistema de autogestión, logearse y a partir de allí ya empezar de forma digital”.

En cuanto al objetivo que persigue el l IPV, la presidenta detalló que “apunta a reducir el déficit habitacional y brindarle la posibilidad a muchas familias mendocinas a que accedan al beneficio y derecho de tener su casa propia, para eso trabajamos diariamente”.

Declaraciones de Rodolfo Suarez

“Acceder a la casa o al hogar es esfuerzo de ustedes es lo que permite que estemos entregando estas casas. Nosotros no paramos las obras, seguimos educando los chicos, y quiero agradecer a los padres que aprendieron a enseñarles a los hijos, pero bueno, salimos adelante y avanzamos hacia la presencialidad. Todas esas cosas nos permiten estar hoy juntos. Les deseo la mayor de las felicidades en estos tiempos que vienen, la pandemia no termina, no sabemos cómo se comporta este bicho que azota el mundo, hay que seguir cuidándose. (…) No dejemos de soñar de hacer las cosas bien, si todos hacemos las cosas bien en esta Argentina no tiene que haber pobreza ni desigualdades. Tiene que ser un país más justo. Nosotros desde Mendoza estamos levantando la voz en el país y diciendo que tenemos que juntarnos y trabajar para que cada uno viva mejor”.