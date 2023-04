Subió el pan: estos son los nuevos precios en la provincia

La suba ronda el 15%.

Este martes volvió a aumentar a aumentar el pan y sus derivados en Mendoza. La suba se da luego de que la Federación Argentina de Industria Panadera y Afines (FAIPA) sugiriera a las cámaras panaderas del país un incremento del 15% en los panificados.

La FAIPA explicó la semana pasada que la decisión se tomó por “los constantes incrementos de precios en nuestras en nuestras materias primas tales como, margarinas, grasas, levaduras, azúcar, huevos, pre mezclas, chocolates y la harina con la modificación de su subsidio, etc. Además, no solo las mencionadas materias primas que hacen a la elaboración, sino, también todo lo concerniente a los descartables, como papel, bolsas, bandejas, etc., servicios de luz, agua, gas, alquileres y otros impuestos que se agregan tal como la nueva percepción en los alimentos más la mano de obra, hacen imposible mantener los valores actuales”.

La Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza participó de la redacción del comunicado y ya había anticipado que está semana habría un aumento en la provincia, lo que se concretó hoy. El incremento ronda el 15% tal como sugirieron con FAIPA. De esta manera, el kilo pasó a $560.

Los nuevos precios