¡Sueño cumplido! El joven tunuyanino que luchó años para conseguir un perro lazarillo, ya está con Shailo

Es el primer perro guía de la provincia y ahora Rodrigo esperar abrir el camino para personas con su condición.

Por Libby Rose

Rodrigo Morán cumplió su sueño. Este mes tuvo la oportunidad de conocer a Shailo, su perro guía, y el viernes viajaron juntos a Mendoza donde su compañero será “sus ojos”.

El joven de 28 años, oriundo de Tunuyán y radicado en Maipú, es ciego de nacimiento y luchó durante varios años para poder conseguir un perro lazarillo que lo ayude en sus tareas habituales. Gracias a su perseverancia y la solidaridad de quienes se conmovieron con su historia, hoy Rodrigo y su compañero ya están en casa y son el primer binomio (persona ciego + perro) en la provincia.

En su camino por conseguir su perro guía, llevó adelante campañas y un evento solidario, pero lo caudado para poder acceder a un lazarillo, fue mínimo.

Cada puerta que tocó en estos últimos años parecía un paso más hacia la resignación y justo cuando la posibilidad de concretar la compra, empezó a desvanecerse, recibió la mejor de las noticias. En octubre una persona anónima, aportó el dinero necesario para pagar a la Escuela Argentina de Perros Guía, el costo del animal terapéutico.

Pero una vez resuelto eso, el problema fue poder pagar los pasajes: el joven debía viajar a Buenos Aires donde pasó varios días en un período de adaptación con Shailo, quien luego necesitaría volar a Mendoza en avión. Fue así que inició una cruzada solidaria para recaudar la plata, pero otra alma generosa donó los tickets de ida y vuelta, logrando concretar el sueño de Rodrigo.

Rodrigo y Shailo en el aeropuerto

“El valor del perro no estaba completo, entonces usamos las donaciones que llegaron después gracias a las notas porque después alguien se dispuso a donar los pasajes en avión. Así que fuimos en avión y volvimos en avión con el gordo lo más bien”, contó el joven en diálogo con El Cuco Digital.

“Durante todos estos días estuvimos haciendo la adaptación en la escuela. El entrenador Martín hizo todo bastante simple. Desde el primer día ya estuvimos en contacto con los perros. Fueron días muy lindos, estuvimos trabajando mucho. Vivo en una zona muy parecida a la que estuvimos trabajando allá en Buenos Aires”.

César con Feli y Rodrigo con Shailo durante la adaptación en Buenos Aires

Una vez en Mendoza, empezó oficialmente el trabajo que cambiará su calidad y estilo de vida. En la práctica, la experiencia fue “maravillosa” y Rodrigo ya camina con “alivio” a través de los ojos de Shailo.

“Shailo ha respondido muy bien. Es un alivio impresionante el caminar. Con mi esposa lo pudimos comprobar. El otro día fuimos desde mi casa a la casa de mi suegra, que queda a unos 300 metros. Fuimos por una ciclovía pero no hay división y él va perfecto, vamos muy derechos, solo dobla cuando le digo, se para cuándo le digo, si se distrae lo corregimos con técnicas que recibimos con asesoramiento del entrenador”, celebró el joven.

Rodrigo durante la adaptación en Buenos Aires

Tras concretar ese sueño que parecía inalcanzable, ahora Rodrigo quiere impulsar a que otras personas con su condición puedan acceder a un perro lazarillo y también concientizar y educar a la población sobre cómo tratar con estos canes, promoviendo la inclusión.

“Ha sido una muy buena experiencia y esperamos seguir por más. Cuando un perro guía y una persona ciega trabajan juntos se llaman ‘binomio’, son un equipo. Somos el primer binomio que hay en la provincia de Mendoza así que queremos abrirle camino a los demás para que conozcan y contarle a la gente experiencias que estamos teniendo. Ha sido una experiencia maravillosa”, apuntó.

“Estoy muy contento porque podemos impulsar a que se abran muchas cosas. Ya provecho también para pedirle a los locales que no les cierren las puertas a los perros guía. No son perros que van a hacer daño, no van a romper en el transporte público, en ningún vehículo. No le nieguen a un perro guía poder subir con una persona ciega porque es como subir con el bastón y es un trabajo maravilloso el que hace el perro”.

“A las personas que nos ven en la calle les pido que controlen a sus perros, que no nos ataquen, que cuando vean un perro guía colaboren con nosotros. También hay que tener en cuenta que los perros guía tienen una capa que dice ‘No me toques’. Cuando tienen puesta esa capa es porque está trabajando, entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Si quieren hablar, tienen que hablarle al usuario, no al perro”, solicitó.

“Quiero agradecer a las personas que me abrieron las puertas, quiero agradecer a mis familias. Yo tengo familia en Tunuyán, pero desde que me casé y me vine a vivir a Beltrán, tengo otra familia también. Entonces les quiero agradecer, porque la mayoría me escuchó, la mayoría creyó en esto que para muchos es una locura, y no dieron la espalda, por eso pudimos llegar a esto. Quiero agradecer también a la gente que no es familiar pero también creyó en esta causa y hacerlo visible en todos los medios que se puede”.

“También hubo gente que me cerró las puertas. Gracias por cerrarme las puertas porque sino no nos hubiésemos superado”, completó el joven.