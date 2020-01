Te damos once consejos para proteger tu casa si te vas de vacaciones

Si estás a punto de irte de vacaciones, así debes dejar tu casa preparada para reducir el consumo energético, ahorrar, evitar la aparición de ladrones o viajar sin que se produzcan averías o desperfectos en el hogar.

Seguramente estés contando cada segundo que pasa para cerrar la valija, subirte al auto y disfrutar de las ansiadas vacaciones. Pero antes de borrar de un plumazo todas las preocupaciones laborales, sacar la cámara de fotos y las zapatillas más cómodas para explorar lugares de ensueño o largarte a caminar en la playa, es fundamental que pongas tu casa a punto tanto en términos de seguridad como para reducir los gastos y optar por un hogar más sostenible.

Según datos, en verano se producen muchos robos en hogares, la mayoría de ellos, de personas que salieron de vacaciones. Por eso te damos algunos consejos de seguridad más relevantes indicados por los expertos y también trucos de ahorro y organización para encontrar tu hogar perfecto a la vuelta.

Cómo proteger tu casa en vacaciones según los expertos

Haz una lista de todas las cosas pendientes: Es fundamental tener a mano una lista -tanto a través de una aplicación, como a mano con papel y lapicera para tachar todas las acciones que debes realizar antes de marcharte, así como para organizar la maleta, hacer llamadas telefónicas, revisar las facturas, etc…

Limpieza a fondo: Esto puede parecer una obviedad, pero debes limpiar la casa con verdadero ahínco, sin dejar nada que pueda pudrirse o estropearse. Si el viaje es de larga duración, vacía totalmente la heladera y poné atención en los alimentos perecederos como la carne, el pescado o la fruta.

Apaga los aparatos eléctricos y cierra los grifos. Si dejas comida en el refrigerador no apagues la corriente, pero evita dejar los electrodomésticos que no vas a usar, como la televisión, el microondas o la computadora en standby, responsable del 8% de tu factura eléctrica. Lo recomendable es desenchufarlos del todo, algo que también los protegerá en el caso de tormenta eléctrica.

Si tienes plantas, no olvides de dejarle a alguien de confianza como un amigo, vecino o familiar las llaves para que las riegue con periodicidad, especialmente durante las olas de calor. Sobra decir que si tienes mascota debes dejarla al cuidado de alguien, llevártela contigo o acudir a un refugio animal.

Ten a alguien de confianza que esté atento: Especialmente si vives en un lugar más aislado o en una zona en la que se producen robos vacacionales, pídele a una persona de confianza que pase por tu casa con frecuencia, encienda y apague alguna luz, genere una atmósfera de movimiento en el interior del domicilio y vigile que está todo en orden.

No anuncies en redes sociales el lugar y la fecha de las vacaciones: En plena era de Instagram y WhatsApp son muchas las personas poco precavidas que proclaman a gritos datos sensibles sobre sus vacaciones, una práctica que puede provocar catastróficas consecuencias a ojos de ladrones.

Activa la alarma si la tienes. Además, no bajes las persianas hasta al fondo y pídele a alguien que revise tu buzón para que no se acumule la correspondencia, un síntoma de tu ausencia en el domicilio. Otra posibilidad es que el cartero local no entregue cartas ni paquetes, sino que los recojas tu a la vuelta de las vacaciones.

No dejes un mensaje en el teléfono que indique que estás de vacaciones, ya que es más adecuado desviar las llamadas a tu smartphone. Si dejas el coche estacionado y visible es recomendable que alguien lo mueva para simular que te encuentras presente.

Antes de marcharte, debes vaciar todos los contenedores de basura alrededor de la casa para no atraer ni a ladrones ni a plagas de bichos. Otro síntoma de tu partida es el césped sin cortar, por lo que es mejor recortarla al máximo antes de tu partida o solicitar a alguien que lo haga con regularidad.

Revisa especialmente el baño, preocupándote de que se encuentra limpio, en orden y con todas las llaves cerradas para que no se produzcan fugas, hongos ni averías.

Inspecciona todas las puertas y ventanas, repasa tu lista y no escondas duplicados de llaves en lugares clásicos como felpudos o macetas. Por supuesto, si tienes cámara en el interior del hogar, mirá de vez en cuando desde el smartphone y monitoriza cualquier alerta o señal de movimiento y así dar aviso.

Fuente: Ticbeat